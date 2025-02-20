Жуткий удар по многоэтажке в Херсоне: под завалами ищут маму близнецов, которых спасли

Постоянные тревоги и угроза новых обстрелов усложняют поисково-спасательную операцию в Херсоне. Чрезвычайники разбирают завалы в многоэтажке, в которую ночью попала управляемая авиабомба. Под руинами могут быть люди, в частности – мама двух близнецов, которых удалось вызволить вскоре по прилету.

Что происходит на месте удара читайте в материале ТСН.ua.

"Люди, есть кто жив?"

Три управляемых авиабомба россияне сбросили на Херсон в полночь. Город проснулся от громких взрывов.

"Там должна быть только женщина? Да, дети забрала скорая, недавно, сразу как прилет был. Женщина под завалами. Говорят соседи, что она спала в зале", — говорят очевидцы.

В этой многоэтажке разрушен целый подъезд. Уничтожено 15 квартир. В одной из них находились дети. 14-летние близнецы, мальчик и девочка сейчас в больнице с взрывными травмами и острой реакцией на стресс. Их маму ищут под завалами.

"Детей к себе забрала, потом "скорая" их забрала. Дети были здесь, девочка была здесь, вот где детская, мальчик пошел в туалет. Вот их спасло. Через стенку была мама, спала", — отмечает жительница дома.

Жителей верхних этажей спасатели доставали с помощью спецтехники. Ранены 6 жителей дома

"Я в этой комнате там сидел, читал. А жена была в той комнате", – рассказал пострадавший.

Для людей рядом развернули пункт несокрушимости и штаб. Некоторые люди поехали в больницу, а другие – в свои родные и близкие. В настоящее время на месте ликвидируют последствия террористического акта РФ. Известно, 80 домов с выбитыми стеклами. Завалы разбирают более сотни человек и 35 единиц техники. Работы приходится приостанавливать из-за угроз повторных обстрелов.

Еще одна управляемая авиабомба упала у помещения колледжа, и это уже не первый прилет здесь. Разбитый магазин.

Напомним, ночью 20 февраля Херсон дрогнул от "прилета" российской управляемой авиабомбы в десятиэтажку. Из-за удара разрушены пятнадцать квартир – с первого по 10 этаж одного из подъездов. Кроме этого, в 80 домах – выбило стекла.

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