Жуткий удар по центру Сум: ОВА о последствиях российской атаки

Удар по Сумам

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Войска РФ во вторник, 3 июня, атаковали Сумы. Около 9 утра россияне нанесли коварный удар по центру города.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

«Один из снарядов попал в резвую дорогу — прямо во время утреннего движения. Люди ехали по делам…», — пишут в ведомстве.

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Предварительно, враг нанес удар по Сумской общине с РСЗО. Есть попадание в 6 локациях на территории города.

Погибли трое мирных жителей: двое мужчин еще до приезда медиков. Еще одна жизнь оборвалась уже в больнице. Еще одну женщину крайне тяжелой доставили в больницу — спасти ее не удалось.

"На данный момент 24 пострадавших. В стационаре остаются 15 человек, восемь — в тяжелом состоянии, в том числе трое детей. Одна девочка в крайне тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Повреждены многоквартирные дома, частный, нежилые помещения, здания медучреждения, автомобили. На местах работают спасатели, полиция, волонтеры, психолог. Пострадавшим помогают с восстановлением повреждений в домах.

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«Это был целенаправленный удар по гражданскому населению. Сумщина – в трауре. И в ярости. Мы не простим», — заключили в сообщении.

Дата публикации 15:08, 03.06.25 Количество просмотров 5 Последствия удара РФ по центру Сум

Напомним, во вторник, 3 июня , армия РФ ударила по городу Сумы . Около 25 человек пострадали в результате российской атаки. Погибли 3 человека.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Сумам.

«Россияне зверски ударили по Сумам. Прямо по городу, по обычным улицам – из реактивной артиллерии. Абсолютно сознательный удар по гражданским. Сейчас идет спасательная операция. Много раненых. По состоянию на данный момент известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим», – отметил украинский лидер.

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