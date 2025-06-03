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Жуткий удар по центру Сум: ОВА о последствиях российской атаки
Суммы 3 июня стали целью армии РФ, там погибли и пострадали мирные люди.
Войска РФ во вторник, 3 июня, атаковали Сумы. Около 9 утра россияне нанесли коварный удар по центру города.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
«Один из снарядов попал в резвую дорогу — прямо во время утреннего движения. Люди ехали по делам…», — пишут в ведомстве.
Предварительно, враг нанес удар по Сумской общине с РСЗО. Есть попадание в 6 локациях на территории города.
Погибли трое мирных жителей: двое мужчин еще до приезда медиков. Еще одна жизнь оборвалась уже в больнице. Еще одну женщину крайне тяжелой доставили в больницу — спасти ее не удалось.
"На данный момент 24 пострадавших. В стационаре остаются 15 человек, восемь — в тяжелом состоянии, в том числе трое детей. Одна девочка в крайне тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
Повреждены многоквартирные дома, частный, нежилые помещения, здания медучреждения, автомобили. На местах работают спасатели, полиция, волонтеры, психолог. Пострадавшим помогают с восстановлением повреждений в домах.
«Это был целенаправленный удар по гражданскому населению. Сумщина – в трауре. И в ярости. Мы не простим», — заключили в сообщении.
Напомним, во вторник, 3 июня , армия РФ ударила по городу Сумы . Около 25 человек пострадали в результате российской атаки. Погибли 3 человека.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Сумам.
«Россияне зверски ударили по Сумам. Прямо по городу, по обычным улицам – из реактивной артиллерии. Абсолютно сознательный удар по гражданским. Сейчас идет спасательная операция. Много раненых. По состоянию на данный момент известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим», – отметил украинский лидер.