Зима близко: как холода изменят ход войны в Украине и чего ждать от оккупантов

Характер войны в Украине с наступлением зимы может существенно измениться. Низкие температуры, бездорожье, дожди снижают боевую активность из-за усложнения перемещения техники и логистики. Эксперты называют два основных варианта развития событий в зависимости от погоды в Украине.

ТСН.ua разбирался, как холодное время года может повлиять на характер боевых действий.

Военный эксперт Петр Черник объяснил, как боевые действия изменятся с приходом зимы. По его словам, если почва замерзнет, танки и тяжелая техника смогут маневрировать, и тогда характер боевых действий останется неизменным. Если же будет мягкая зима, как была в конце февраля, тогда военная техника сможет двигаться исключительно по дорогам.

"Россияне научились в начале войны, что мы умеем воевать таким образом. Их гигантские колонны техники мы научились разбивать", – отмечает Черник.

Также эксперт прогнозирует, что на фронте все перейдет в длительные артиллерийские дуэли.

"И чем больше новой ствольной артиллерии мы получим от наших западных партнеров, тем лучше. В этом направлении тоже все неплохо, последний пакет от США достаточно интересен", – говорит он.

Учитывая последние новости о военной активности в Беларуси, Петр Черник не исключает возможности нового наступления с севера.

"Сухопутный удар может произойти. Акцентирую, что на западе Украины он маловероятен из-за лесов и болот. В сторону Киева такое может произойти. Перейдет ли Лукашенко конечную черту – этого не знает никто. Мы должны понимать, что в политическом смысле он мертв. Гарантирую, что север Украины в части инженерных заграждений на таком уровне, что если он на такое отважится, то их потери будут колоссальными", — резюмирует эксперт.

Важное преимущество ВСУ над оккупантами

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Вооруженные силы Украины могут подойти к зиме более подготовленными, чем российские оккупанты, за счет помощи западных союзников.

"Преимущество будет иметь тот, кто лучше экипирует своего солдата. Если солдат будет согрет и накормлен, он будет воевать даже в мороз. А если он будет холодным и голодным, то из него воитель будет никакой. В этом мы надеемся, что мы будем иметь преимущество, что мы своих солдат подготовим к зиме гораздо лучше, чем российская армия", – отметил эксперт.

Жданов прокомментировал информацию относительно того, что на последнем саммите "Рамштайн" особое внимание уделялось экипировке ВСУ:

"Канада там впереди всех — они обещали предоставить 500 тыс. комплектов зимнего обмундирования. Будем надеяться, что наши бойцы будут одеты и обуты".

Жданов также обратил внимание на проблемы России с мобилизацией, где "мобики" вынуждены покупать за свои деньги все необходимое.

"Им выдают промокающие кирзовые сапоги, вместо носков выдают портянки, и дай бог, чтобы это были зимние портянки, а не летние. Портянки не лучше носков. Их раньше выдавали, потому что СССР не мог обеспечить всех солдат носками и дать лучшую обувь, чем кирзовые сапоги", — подытожил эксперт.

Оптимистический прогноз от американского генерала

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что зимой украинская армия продолжит контрнаступление и будет давить на оккупантов, но темп замедлится.

Генерал уверен, что для россиян условия зимой будут сложнее, чем для ВСУ, поскольку российские военные, по его мнению, недостаточно оснащены, не готовы и не обучены.

"Я уверен, что украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности подняться на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Зимой на поле боя будет сложнее. Украинские войска имеют свой народ за плечами, а россияне недостаточно оснащенные, неготовые и необученные, будут вынуждены противостоять сильным атакам украинской армии", — отметил Ходжес.

Он подчеркнул, что украинская армия больше подготовлена, поэтому она будет однозначно иметь успехи зимой.

"Погода может вызвать затруднения для дронов. Но все будут при одних погодных условиях, однако украинская армия будет более подготовленной и более эффективной в преддверии зимы", — отметил американский генерал.

Отметим также, что США советуют Украине деоккупировать Херсон и весь юг до наступления холодов, ведь зимой земля там будет очень влажной. Так что обеим армиям будет тяжело маневрировать, они вынуждены будут держаться основных дорог – незащищенной зоны. В то же время, благодаря появлению болота преимущество получает обороняющаяся сторона. Ведь она не будет вынуждена перемещаться по суше так, как это делают наступающие войска.

Как оккупанты готовятся к зиме в Украине

Бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, говорит, что российские военные надеются перезимовать в Украине, и поэтому тщательно готовятся к этому. По его словам, оккупанты рассчитывают, что снег и морозы замедлят наступление ВСУ, и тогда им удастся отдохнуть.

"Оккупанты рассчитывают на то, что им удастся выдохнуть, переждать зиму. За это время они хотят подтянуть резервы и восстановить какую-нибудь технику", — отметил Ступак.

Как рассказал бывший сотрудник, российские захватчики на оккупированных территориях усиленно готовятся к зимнему периоду.

Пытаются создать условную демаркационную линию в зоне боевых действий;

Роют большие окопы и траншеи с помощью техники;

Ставят противотанковые бетонные укрепления.

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