"Зима будет очень динамичным временем": в Пентагоне спрогнозировали ход войны в Украине

В Пентагоне отметили, что нет никаких признаков того, что ВСУ намерены останавливать темпы контрнаступательных действий.

Зимой ход боевых действий в Украине будет очень динамичным, ВСУ не намерены останавливать темпы контрнаступательных операций.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказала помощница министра обороны США Лора Купер.

"Зима будет динамичным временем. Некоторые считают зиму временем для отдыха и восстановления сил. Но мы не видим никаких признаков того, что украинцы собираются замедляться, и мы, конечно, ожидаем, что россияне также могут попытаться продвинуться", — отметила она.

Она также подчеркнула, что войска Российской Федерации находятся в очень плохом состоянии.

"Вы имеете дело с большим количеством военнослужащих, которые поспешно мобилизовали, прошли очень слабую подготовку, или которые очень плохо оснащены, а их моральный дух – невероятно низкий. Поэтому мы будем очень бдительны и будем стараться поддерживать украинцев во всех их потребностях", — сказала она.

По словам Лоры Купер, сейчас армия РФ прибегла к тактике разрушения украинской критической инфраструктуры из-за неудачи на поле боя. Посредством такого террора Россия пытается вызвать панику в украинском обществе. Однако в Пентагоне уверены, что украинцы устоят и даже повысят свое сопротивление посредством поставок электрооборудования и средств ПВО.

"ВСУ находятся в другом положении. Их мастерство на поле боя впечатляет. Когда мы думаем о том, с чего мы начали с ними в 2014 году, и где они находятся сегодня в своих возможностях, в их способности дать отпор этим российским захватчикам. Это совершенно другая игра", – отметила Купер.

Ход войны зимой: мнения экспертов

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан рассказал, что Силам обороны Украины зимой проще вести наступление на российские позиции. По его словам, оптимальный вариант во время морозов – вести наступление.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж также говорит, что зима станет периодом активных боевых действий, а ВСУ смогут проводить наступательную операцию.

Однако директор Национальной разведки США Эврил Гейнс считает, что и украинские, и российские военные будут пытаться подготовиться к контрнаступлению после зимы. Поэтому в ближайшие месяцы в Украине на фронте темпы боевых действий будут снижаться.

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, если ВСУ продолжат активные операции этой зимой, что позволит им сохранить инициативу и динамику оперативных успехов на фронте.

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