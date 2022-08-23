"Зима будет тяжелой": генсек НАТО призвал поддерживать Украину ради евроатлантической безопасности

Страны НАТО будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, а президент РФ Путин должен прекратить войну и унести оружие.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на втором саммите Крымской платформы.

"Это борьба воли, логистики, поэтому мы должны и дальше поддерживать Украину. Сильная и стабильная Украина – залог евроатлантической безопасности", – сказал он.

В своей речи Столтенберг также напомнил, что 8 лет назад Россия незаконно захватила Крым, превратив его в один из самых милитаризованных участков планеты.

"Это стало плацдармом для полномасштабного нападения на Украину. Президент Путин полагал, что он может сломать украинский народ и его вооруженные силы, но он ошибался", — сказал Столтенберг.

Напомним, 30 июня в ОК "Юг" сообщили, что россияне спешно покинули остров Змеиный.

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