"Зима будет тяжелой": генсек НАТО призвал поддерживать Украину ради евроатлантической безопасности

По словам Столтенберга, война идет на истощение.
Страны НАТО будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, а президент РФ Путин должен прекратить войну и унести оружие.
Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на втором саммите Крымской платформы.
"Это борьба воли, логистики, поэтому мы должны и дальше поддерживать Украину. Сильная и стабильная Украина – залог евроатлантической безопасности", – сказал он.
В своей речи Столтенберг также напомнил, что 8 лет назад Россия незаконно захватила Крым, превратив его в один из самых милитаризованных участков планеты.
"Это стало плацдармом для полномасштабного нападения на Украину. Президент Путин полагал, что он может сломать украинский народ и его вооруженные силы, но он ошибался", — сказал Столтенберг.
Напомним, 30 июня в ОК "Юг" сообщили, что россияне спешно покинули остров Змеиный.
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