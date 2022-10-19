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Зима будет тяжелой: в МВД предупредили о дальнейших ударах по критической инфраструктуре Украины

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Зима будет тяжелой: в МВД предупредили о дальнейших ударах по критической инфраструктуре Украины

Украине необходимо больше оружия.

В МВД заявили о необходимости защиты для Украины в 20 раз больше, чем получено в настоящее время.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Речь идет о системах ПВО NASAMS или IRIS-T для защиты критической инфраструктуры Украины.

По словам Геращенко, Россия чревата дальнейшими ударами по критической инфраструктуре Украины. Западные союзники должны помочь защитить его.

"Это значит – дать в 20 раз больше систем ПВО NASAMS или IRIS-T, чем дали до сих пор. В России уже не пустят эти ракеты на НАТО. Россия боится НАТО, и Путин боится НАТО. А вот по нам он запускает", – заявил Геращенко.

Он добавил, что Россия продолжит наносить удары, поэтому зима будет тяжелой. Он призвал украинцев запасаться электрогенераторами, использовать дрова и оптимально – жилое пространство.

Напомним, для экономии электроэнергии нужно выключать свет в помещениях и ограничить использование электрических приборов, в том числе бойлеров, стиральных машин, обогревателей, кондиционеров, электрочайников и электроплит.

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Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
374
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