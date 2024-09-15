Зима станет для Украины переломным моментом в энергетической войне – Politico

Без возможности бить по РФ западным оружием украинская энергетика не переживет войну с Россией этой зимой, считают в Politico.

По словам президента США Джо Байдена, украинские атомные станции находятся под угрозой, но США все еще опасаются эскалации, поэтому не позволяют использовать поставленные Западом ракеты большой дальности. Между тем, Россия адаптирует свою тактику ударов по украинской энергетике, нацеливаясь на украинские распределительные станции.

Об этом пишет Politico.

Если западные союзники, в частности, США и Британия, не пересмотрят свою позицию по ударам дальнобойным оружием, то Украина может проиграть энергетическую войну с Россией уже этой зимой, пишет Politico.

Тем временем Вашингтон все еще не готов позволить Украине наносить удары по российским аэродромам американскими ракетами большой дальности. Хотя он может снять ограничения на использование британских ракет Storm Shadows.

Как отмечает экспосланник США в НАТО Курт Уолкер, без разрешения на использование ракет США этого будет недостаточно.

В Politico отмечают, что украинские чиновники опасаются, что предстоящая зима может стать для Украины переломным моментом в энергетической войне.

"Во многом это связано с тем, что российское командование адаптирует тактику авиаударов, делая выводы из своей предыдущей неудачной бомбардировочной кампании по разрушению энергетической системы страны, а недавние поставки в Россию иранских баллистических ракет ближнему действию Fath-360"., – говорится в материале Politico.

Россия сможет использовать иранские ракеты для нанесения ударов по узлам логистики и связи, а также по складам боеприпасов в тылу украинской линии фронта. Это в свою очередь позволит России сконцентрировать свои собственные ракеты большей дальности на гражданской инфраструктуре, в частности на энергетической системе, чтобы разрушить ее.

Напомним, Украина уже передала США и Великобритании список военных объектов на территории РФ, по которым планирует ударить ракетами западных партнеров, в частности, предоставленными США баллистическими ракетами ATACMS.

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