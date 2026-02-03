Зима сыграла против России: неожиданный фактор, изменивший ход боев

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Строгие погодные условия стали неожиданным, но весомым фактором сдерживания российской агрессии на Востоке и на юге Украины. Аналитики ресурса DeepState констатируют: сейчас фиксируется малейшее продвижение армии РФ, начиная с ноября 2025 года. А интенсивность наступательных действий упала до уровня апреля прошлого года.

Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан для «24 Канала».

Он объяснил, что российское командование просчиталось в подготовке к зиме.

«Уменьшение продвижения врага связано именно с погодой. Она не позволяет развернуть зимнюю наступательную кампанию. Россияне к ней полностью не готовы, потому что не рассчитывали на это. Есть ряд требований к топливу, другим материалам зимой», — подчеркнул полковник.

Впрочем, по его словам, расслабляться рано. Несмотря на уменьшение движения линии фронта, интенсивность огня на отдельных участках остается высокой — до 300 атак в сутки. Враг концентрирует стратегические резервы на направлении Запорожья — Покровска, пытаясь компенсировать нехватку техники живой силой.

Начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения «Сила свободы» бригады «Рубеж» Николай Гриценко также подтвердил: российская техника оказалась не готова к украинским морозам.

«Большинство техники противника было не готово к совершению штурмовых действий или маршей в такую минусовую погоду. Техника выходит из строя, не удается эвакуировать подбитую технику, поэтому потери врага растут», — отметил военный.

Однако проблем с «пушечным мясом» у россиян нет. По данным разведки, на полигоны врага ежедневно прибывают 3-4 тысячи новобранцев. Однако дойти до украинских позиций им становится все труднее: Силы обороны обнаруживают штурмовые группы в 5–6 километрах и уничтожают их дистанционно.

Какая новая угроза

Поскольку бронетехника и артиллерия из-за холода отошли на второй план, война на Покровском направлении трансформировалась в противостояние беспилотных систем. Оккупанты активно внедряют новые технологии.

«Россияне активно развивают свои возможности в воздухе, в том числе дроны на оптоволокне. Их появилось очень большое количество», — предупредил Николай Гриценко.

Такие дроны не боятся средств РЭБ и способны залетать на глубину 30-40 километров, пытаясь поразить украинскую логистику и тыловое обеспечение. В ответ подразделения ВСУ переходят на высокотехнологичные решения, используя наземные роботизированные комплексы для подвоза боеприпасов и эвакуации, чтобы сохранить жизнь бойцов.

Напомним, на фоне активного развития беспилотных технологий и массового применения дронов в войне против Украины военные эксперты отмечают: пехота и дальше будет оставаться ключевой силой на поле боя.

Командир батальона Ирландских гвардейцев Британской армии подполковник Бен Ирвин-Кларк отмечал, что большинство задач пехотинца не меняются даже во время высоких технологий — солдаты по-прежнему воюют в траншеях, выживают в полевых условиях и ведут ближний бой.

Война на Украине стала важным источником уроков для армий НАТО. В частности, британские и американские военные значительно расширили использование дронов в подготовке и боевых действиях, создавая специальные подразделения и учебные центры. В то же время, они подчеркивают, что беспилотники являются лишь инструментом войны, а не полноценной заменой солдата.

Западные военные сходятся во мнении: несмотря на технологический прогресс, война остается «человеческим делом», где решающую роль играет пехота на земле, а дроны лишь усиливают ее возможности, но не способны вытеснить человека с поля боя.