Зимне-весеннее наступление РФ провалилось: Буданов о дальнейших планах врага на фронте

По его словам, 31 марта захватчики планировали выйти на админграницы Донецкой и Луганской области.

31 марта 2023 года провалилась очередная попытка российского "зимне-весеннего" наступления и теперь оккупанты почти на всей линии фронта перешли к обороне.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Radio NV.

По его словам, 31 марта захватчики должны были выйти на админграницы Донецкой и Луганской области.

"Опять же, это уже даже не пятая провалившаяся попытка. Наступательного потенциального для проведения стратегической наступательной операции в России по состоянию на данный момент нет и в ближайшее время не будет. Это первое, что нужно сказать", — отметил Буданов.

Руководитель ГУР сообщил, что Россия перешла к стратегической оборонной операции. Сейчас задача врага – удержать захваченные территории и сорвать украинскую контрнаступательную операцию.

"Вот все задачи, которые они решают. Исключением есть два района: попытка захватить Бахмут, но здесь также нужно откровенно сказать, что Бахмут они захватывают с июня 2022 года. Поэтому скоро будет уже календарный год, как они его захватывают. Там ситуация сложная, но Бахмут, как стоял, так и стоит. Второе: попытка совершить полуохват Авдеевки с северной стороны, но там рядом находится Марьинка", – подытожил Буданов.

Ранее Кирилл Буданов рассказал, что ГУР знает имя оккупанта, отрезавшего голову пленному украинцу.

Напомним, вместо ожидаемого наступления с севера, юга или северо-востока россияне решили сосредоточиться на Донбассе и бросают все силы для выхода на административные границы Донецкой области.

По словам аналитиков ISW, общее наступление РФ близится к кульминации.

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