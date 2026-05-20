Зимне-весеннее наступление РФ захлебнулось: Тимочко объяснил причины провала планов Кремля

Россия провалила зимне-весеннее наступление / © ТСН.ua

Масштабные планы российского военного командования по весеннему наступлению потерпели крах. Несмотря на постоянное давление окупантов на разных участках фронта, глобальные задачи Кремля остаются невыполненными.

Об этом заявил военный аналитик Иван Тимочко в эфире «Киев24».

Сорванные сроки и перегруппировка

По словам эксперта, последняя активизация врага на линии столкновения не является признаком новой мощной кампании, а скорее следствием предыдущих неудач. Российская армия вынуждена адаптироваться к реалиям, в которых ее амбициозные планы разбились о крепкую украинскую оборону.

«Планы и сроки Кремля окончательно сорваны, поэтому нынешняя активность врага лишь попытка перегруппироваться и догнать предыдущий график кампании. Зимне-весеннее наступление россиян фактически провалено», — подчеркнул Иван Тимочко.

Провал на этапе развертывания

Аналитик отметил, что стратегическими целями для российских захватчиков и дальше остаются восточные и южные регионы Украины. Однако способность врага реализовывать эти планы вызывает серьезные сомнения.

В частности, Тимочко подчеркнул ситуацию на одном из ключевых отрезков южного фронта. Как отметил военный аналитик, в Запорожском направлении наступление врага провалилось еще на этапе развертывания сил.

Это свидетельствует о том, что Силы обороны Украины успешно нивелируют наступательный потенциал российских войск, не позволяя даже сформировать полноценные ударные группировки для прорыва украинских позиций.

