Зимнее наступление России: эксперт назвал вероятное направление главного удара окупантов

Российские оккупационные войска постараются форсировать реку Оскол севернее Купянска Харьковской области.

Такое мнение высказал военно-политический эксперт Александр Коваленко в своем сообщении в Telegram-канале.

"Не имея возможности выйти на левый берег реки Оскол, с перспективой форсирования на правый, на Лимано-Купьянской оси и явное торможение наступления в районе Синьковки, российское командование попытается форсировать водное препятствие в неожиданном месте — в направлении Каменки", — предположил он.

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По его словам, в настоящее время враг накапливает ресурс для наступления в районе временно оккупированных населенных пунктов Пески, Тополя и Лиман Второй Харьковской области, на левом берегу Оскола. Это, по его мнению, указывает на то, что направлением для удара станут села Тополи и Каменка на правом берегу.

Эксперт заявил, что опасения вызывает перекидывание в вышеупомянутую локацию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", которые должны обеспечить успешность проведения операции или "пополнить состав уничтоженной техники данного типа, которая и так на вес золота". Кроме того, он предположил, что на момент форсирования враг будет активно применять управляемые авиабомбы.

“Командование РОВ попытается выйти на правый берег, форсируя Оскол севернее того участка, который сейчас только и фигурирует в открытых источниках. Однако с учетом опыта наблюдать за эффективностью форсирования водных помех российскими войсками в течение 2022-2023 годов, у меня возникают сомнения относительно успешности этой затеи”, — резюмировал Коваленко.

Напомним, российские оккупационные войска активно наступают в районе Купянска, что в Харьковской области, чтобы повторно оккупировать город. Захватчики перекидывают на это направление фронта резервы штурмовых батальонов.

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