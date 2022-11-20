"Зимняя пауза" в войне: в Минобороны намекнули на возможность позагорать в Крыму даже в январе

В украинском оборонном ведомстве напомнили, что на южном берегу временно оккупированного полуострова можно "отдохнуть" даже зимой.

В Министерстве обороны Украины отметили, что зимняя пауза в войне против России может и не наступить, ведь в оккупированном Крыму нечасто бывает минусовая температура.

Такое сообщение было опубликовано в воскресенье, 20 ноября, в Twitter оборонного ведомства.

"Те, кто сейчас говорит о возможной "паузе в боевых действиях" из-за минусовой температуры зимой, вероятнее всего, никогда не загорали в январе на южном берегу Крыма", – говорится в сообщении.

Того, хто зараз говорячи про можливі "утилита в hostilities", вызывает freezing temperatures in winter have likely never sunbathed in January on southern coast of Crimea. — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 20, 2022

Напомним, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Украина может освободить Крым уже до конца декабря, а война с Россией может закончиться до весны.

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