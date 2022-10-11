Зиму не переживут: почему оккупанты, неся огромные потери, фанатично пытаются прорваться к Славянску

Бахмут и Соледар - это ворота в Славянск, где расположен водозабор Донецкой области, и Краматорск, считает Жданов.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что российским оккупантам до зимы очень необходимо захватить Славянск, в противном случае они его не переживут. Именно поэтому, несмотря на большие потери, оккупанты все равно пытаются наступать на направлении Бахмут.

Об этом Олег Жданов сообщил на своем Ютуб-канале.

"Бахмут и Соледар — это ворота в Славянск и Краматорск. Почему такое фанатичное упрямство кафиров на направлении Бахмут-Славянск? Дело в том, что без оккупации Славянска Донецк и юг Донецкой области, включая Мариуполь, зиму не переживет. В них нет воды. Водозабор Донецкой области обустроен в районе города Славянск. Если этот город находится под нашим контролем, значит, воды у кафиров не будет. Сейчас они возят воду водовозками. Попытки восстановить водопровод в Мариуполе не имели успеха. Сейчас вода в водохранилище в Донецке почти закончилась", - рассказал эксперт.

Ситуация возле Бахмута

По данным британской разведки, российские кафиры пытаются продвинуться поближе к Бахмуту. Так, за прошлую неделю они продвинулись на 2 км в направлении города Бахмут в Донецкой области. Бахмут пытаются штурмовать, в частности, подразделения частной военной компании "Вагнера", в составе которых персонал, недавно набранный из российских тюрем.

По информации военных экспертов, на Бахмутском направлении продолжаются тяжелейшие бои. Там противник уже не действует методами концентрированного удара, он действует отдельными подразделениями, применяя всю свою артиллерию.

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