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Злата Огневич и Арсен Мирзоян выступили перед защитниками Украины

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Злата Огневич и Арсен Мирзоян выступили перед защитниками Украины

Фото: t.me/DPSUkr

Известные украинские звезды устроили концерт для пограничников.

Так, Злата Огневич, упрекнувшая коллегам, которые в результате уехали за границу, Арсен Мирзоян вместе с гитаристом Александром Лозовским и группа "Пан Карпо" приехали к военным, защищающим северные границы на Житомирщине.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

В сообщении говорится, что музыканты вживую исполнили украинские народные хиты, чтобы поднять боевой дух военным.

© t.me/DPSUkr
Фото: t.me/DPSUkr

"Мы благодарны всем, кто поддерживает и вдохновляет Украину на победу!" – прокомментировали защитники.

© t.me/DPSUkr
Фото: t.me/DPSUkr
© t.me/DPSUkr
Фото: t.me/DPSUkr

Со своей стороны Огневич поделилась, что пограничники подарили ей цветы. Это изрядно тронуло исполнительницу.

© instagram.com/zlata.ognevich
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я не знаю, откуда ребята всегда достают эти цветы. Видимо, у них есть какой-то специальный сад. Потому что позиции, блиндажи и там вдруг цветы появляются. Это очень приятно", – прокомментировала звезда в своих Instagram-stories.

Напомним, Алан Бадоев жестко высказался о российских артистах, для которых ранее снимал клипы. Режиссер считает их бесхребетными и лживыми трусами.

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