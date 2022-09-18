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"Зло лечится только уничтожением": Ермак рассказал, что нужно Украине для победы над РФ

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"Зло лечится только уничтожением": Ермак рассказал, что нужно Украине для победы над РФ

Фото: Офис президента Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что именно необходимо Украине, чтобы одержать победу в войне над Россией.

В частности, Ермак отметил, что вопрос со страной-агрессором нужно решать только силой, ведь договариваться с ними, по мнению Ермака, не лучшая идея.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Решить российский вопрос можно только силой. Попытки договариваться с преступниками выглядят абсурдно", — сказал Ермак.

Кроме того, для победы Украине необходимы:

  • санкции против России;
  • военное превосходство;
  • признание России государством-спонсором терроризма;
  • дальнобойные боеприпасы для РСЗО ВСУ;
  • паритет в вооружении и симметричный ответ.

"Зло лечится только уничтожением. Мы способны уничтожить зло", — добавил Ермак.

Ранее рассказывалось о том, что Ермак вместе с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным провели переговоры с советником президента США Джо Байденом и генералом.

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Дата публикации
Просмотры
1380
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