"Зло лечится только уничтожением": Ермак рассказал, что нужно Украине для победы над РФ

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что именно необходимо Украине, чтобы одержать победу в войне над Россией.

В частности, Ермак отметил, что вопрос со страной-агрессором нужно решать только силой, ведь договариваться с ними, по мнению Ермака, не лучшая идея.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Решить российский вопрос можно только силой. Попытки договариваться с преступниками выглядят абсурдно", — сказал Ермак.

Кроме того, для победы Украине необходимы:

санкции против России;

военное превосходство;

признание России государством-спонсором терроризма;

дальнобойные боеприпасы для РСЗО ВСУ;

паритет в вооружении и симметричный ответ.

"Зло лечится только уничтожением. Мы способны уничтожить зло", — добавил Ермак.

Ранее рассказывалось о том, что Ермак вместе с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным провели переговоры с советником президента США Джо Байденом и генералом.

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