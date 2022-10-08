Значение взрыва на Крымском мосту: Геращенко заявил, что погибнет меньше украинцев

Это огромный идеологический удар по всей истории с Крымом.

Взрыв на Крымском мосту 8 октября означает, что из-за проблем со снабжением военного оборудования россиянам погибнет меньше украинцев. Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко.

Соответствующий видеокомментарий Геращенко опубликовал в Сети.

Обратим внимание, что он назвал инцидент на Крымском мосту ударом.

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"Благодаря этому удару не будут поставлены тысячи тонн боеприпасов, сотни танков и бронемашин. Соответственно, погибнет меньше украинцев. От того, что сегодня произошло крушение Крымского моста", – сказал советник главы МВД.

"Кроме того, это огромный идеологический удар по всей истории с Крымом. Все россияне, поверившие Путину и приехавшие жить в украденный в Украину Крым, сегодня в очередной раз поняли, что придется ехать", – высказал мнение Геращенко.

Что случилось на Крымском мосту

На Крымском мосту произошел взрыв утром 8 октября, в результате которого вспыхнул пожар. По версии России, на железнодорожной части моста будто бы загорелись семь цистерн с топливом и обрушилась часть дорожного полотна на автомобильной части моста. На многочисленных опубликованных в соцсетях фото и видео заметны обрушения автомобильной части моста и значительное повреждение железнодорожной.

Причиной взрыва мог стать грузовик, который взорвался прямо на мосту.

"Хлопок" на Крымском мосту вызвал панику на полуострове. Так, на автозаправках образовались длинные очереди. Оккупационные "власти" успокаивают, что горючего якобы достаточно, однако в Крыму уже ограничили продажу продуктов в одни руки.

Заметим, что Россия использует Крымский мост для обеспечения своих войск на юге Украины.

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