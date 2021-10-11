Значительная помощь раненым на Донбассе бойцам поступила от украинской диаспоры в Нидерландах

Военные госпитали пополнят больничные кровати, электрические коляски и аппараты для реанимации.

Почти 20 тонн медицинского оборудования передала украинская диаспора в Нидерландах для военных госпиталей и других медицинских учреждений, проводящих реабилитацию наших воинов, раненых на Донбассе. Часть груза предназначена для украинских защитников, которые получили тяжелые ранения в бою и не могут передвигаться сами или требуют длительного лечения.

Об этом говорится 11 октября в сюжете ТСН.19: 30.

Как рассказали в министерстве по делам ветеранов, нидерландская диаспора по собственной инициативе предложила оказать помощь украинским бойцам и госпиталям. И делает это не впервые. Ранее грузовик с оборудованием передали госпиталям на Житомирщине. Еще один — поехал в Краматорск.

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина отметила, что эта благотворительная помощь была порывом души представителей нашей диаспоры.

"Сегодня это украинцы, проживающие в Нидерландах, но они есть по всему миру — те, кто с начала войны поддерживает нашу армию, наших воинов, чтобы мы восстановили суверенитет и территориальную целостность", — подчеркнула она.

Новости Украины: почти 20 тоннн медицинского оборудования передала Украине диаспора в Нидерландах

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