Значительно больше FPV-дронов: как российские войска изменили тактику ведения боя

Российская армия изменила тактику ведения боя. Теперь оккупанты движутся небольшими группами преимущественно ночью.

Об этом командир отдельного отряда беспилотных систем спецназначения "Тайфун" НГУ Михаил Кмытюк рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Изменение вражеской тактики ведения боя значительно усложнило работу украинских операторов FPV-дронов. ВСУ вынуждены использовать гораздо больше беспилотников для уничтожения противника.

"Работу это значительно усложняет в связи с тем, что используется значительно большее количество FPV-дронов. Одиночные цели – соответственно один FPV-дрон на одну одиночную цель. Они сейчас двигаются одиночно, несколькими небольшими группками, соответственно операторам нужно осуществлять значительно большее количество, долететь туда, чтобы его не подавил РЭБ, поразить цель. А если не поразить – это снова повторный вылет. Поэтому, конечно, в геометрической прогрессии дронов растет", – рассказал Кмытюк.

Он также сообщил, что обычно российские войска проводят ночные операции, а днем наступают реже.

Напомним, главный сержант зенитно-ракетной батареи бригады "Рубеж" Андрей Галка сообщил, что враг изменил тактику штурмовых действий на Лимано-Купянском направлении: увеличено количество бойцов в штурмовых группах, активно прикрываемых FPV-дронами.

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