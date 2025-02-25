Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Значительные цифры": Буданов сказал, сколько САУ и РСЗО Северная Корея передала России

"Значительные цифры": Буданов сказал, сколько САУ и РСЗО Северная Корея передала России

Северокорейская артиллерийская установка M1989 Koksan

Северокорейский режим Ким Чен Ына продолжает помогать Путину убивать украинцев.

Россия получила от Северной Кореи 120 дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) калибра 170 мм и 120 реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 240 мм.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает LIGA.net .

По информации Буданова, северные корейцы уже доставили эту технику в РФ и оккупанты начали ее использовать на фронте.

Какие именно типы САУ и РСЗО получили россияне от Ким Чен Ына, Буданов не уточнил. Но речь идет о САУ M1989 Koksan и системах залпового огня М-1991 калибром 240 мм. Они являются аналогом советской системы "Ураган". Именно о поставках северокорейских "ураганов" писала ранее газета Financial Times.

"Это достаточно таки значительные цифры", — подчеркнул глава ГУР.

Также он отметил, что "вообще другой вопрос" — сколько еще вооружения Северной Кореи поставляется в Россию.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов предупредил, что участие армии КНДР в войне против Украины будет иметь длительные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация