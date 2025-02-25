"Значительные цифры": Буданов сказал, сколько САУ и РСЗО Северная Корея передала России

Северокорейский режим Ким Чен Ына продолжает помогать Путину убивать украинцев.
Россия получила от Северной Кореи 120 дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) калибра 170 мм и 120 реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 240 мм.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает LIGA.net .
По информации Буданова, северные корейцы уже доставили эту технику в РФ и оккупанты начали ее использовать на фронте.
Какие именно типы САУ и РСЗО получили россияне от Ким Чен Ына, Буданов не уточнил. Но речь идет о САУ M1989 Koksan и системах залпового огня М-1991 калибром 240 мм. Они являются аналогом советской системы "Ураган". Именно о поставках северокорейских "ураганов" писала ранее газета Financial Times.
"Это достаточно таки значительные цифры", — подчеркнул глава ГУР.
Также он отметил, что "вообще другой вопрос" — сколько еще вооружения Северной Кореи поставляется в Россию.
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов предупредил, что участие армии КНДР в войне против Украины будет иметь длительные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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