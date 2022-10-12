"Значительный пробел в возможностях России": в разведке Британии разоблачили слабое место дронов-"шахидов"

В разведке Британии считают, что Россия начала использовать в войне против Украины беспилотные летательные аппараты (БПЛА) иранского производства, включая ударный вариант "Shahed-136" ("шахиды"), по меньшей мере с августа 2022 года.

Россия применила "Шахид-136" во время широкомасштабной волны ударов 10 октября 2022 года.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в традиционном ежедневном отчете от 12 октября.

Там со ссылкой на украинский Генштаб сообщили, что Россия 10 октября выпустила по Украине 86 "Шахид-136". По данным украинской стороны, 60% из них были уничтожены в воздухе.

"Эти БПЛА медленные и летают на низкой высоте, благодаря чему одиночный самолет легко поражать с помощью обычных средств противовоздушной обороны. Существует реалистичная вероятность того, что Россия добилась определенного успеха, атакуя несколькими БПЛА одновременно", — говорится в сообщении.

В то же время, как указывается, несмотря на заявленную дальность полета в 2 500 км, "шахиды" имеют лишь небольшую взрывную нагрузку. Так, как считают британские специалисты, вряд ли эти дроны будут удовлетворительно выполнять функцию "глубокого удара", для которой Россия, вероятно, стремилась использовать их.

"Поскольку российские тактические боевые самолеты все еще достигают ограниченного эффекта над территорией Украины, отсутствие надежных, устойчивых и точных ударных возможностей оперативного уровня является, вероятно, одним из наиболее значительных пробелов в возможностях России в Украине", — добавили в Минобороны Британии.

Напомним, в последнее время, кроме ракетных ударов, Россия начала применять для атак дроны-камикадзе иранского производства "Шахид". Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября сообщил, что, по его данным, Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников-камикадзе "Шахид".

В то же время, по мнению американского Института исследования войны (ISW), использование Россией иранских беспилотников вряд ли существенно повлияет на ход войны. По данным специалистов, Россия не фокусирует эти беспилотники вблизи поля боя, а используют множество дронов против гражданских целей, чтобы надеясь "создать нелинейные эффекты с помощью террора".

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