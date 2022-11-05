"Знаем, к чему готовится враг": Зеленский отчитался об очередном заседании Ставки и анонсировал хорошие новости

Президент Украины Владимир Зеленский проанализировал ситуацию по всем направлениям фронта во время очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 5 ноября.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего – достаточно длительное, три часа. Очень детально проанализировали ситуацию на передовой, по всем направлениям, на энергетическом фронте, ситуацию на границах. Знаем, к чему готовится враг. Будем отвечать и дальше освобождать нашу землю", – рассказал он.

Также Зеленский обсудил вопросы поставки украинской военной техники, боеприпасов, связи и зимних вещей.

"Отдельно рассмотрели противодействие ракетному и дроновому террору – уже есть достаточно значительные результаты в этом, процент ущерба стал больше, но еще есть над чем работать. Должны обеспечить полную защиту украинского неба и будем делать для этого и дальше все возможное и невозможное", – добавил глава страны.

Кроме того, президент анонсировал хорошие новости.

"В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины", – сказал он.

Напомним, что украинский президент заявил, что Россия не хочет садиться за стол переговоров, а разговоры политиков страны-террористки якобы о готовности к переговорам – это ложь.