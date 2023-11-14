"Знаем поминутно, что происходило на самом деле": Умеров назвал обстоятельства удара по 128-й бригаде

Следствие по делу продолжается.
Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что на самом деле происходило во время террористического удара по 128 бригаде. Пока все известно поминутно.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Главная инспекция МОУ доложила мне о результатах проверки обстоятельств ракетного удара по 128 ОГШБР. Сейчас мы знаем поминутно, что и как произошло. Разобрались, что привело к трагедии и как ее можно было избежать», — говорится в сообщении.
Рустем Умеров написал, что там действительно собрали бойцов во дворе дома, чтобы наградить: “Были проигнорированы все правила маскировки. Рядом припарковали более десяти автомобилей”.
В это время, говорится в сообщении, в небе находился российский беспилотник-разведчик.
“Его зафиксировали. Воздушная тревога была объявлена по всей области. Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, распространили сигнал "ракетная опасность". На месте награждения, никаких централизованных мер безопасности принято не было”, — отметил министр обороны.
“Следствие по этому делу продолжается. В частности, его ведет ДБР. Все, кто виноват в этой трагедии, понесут предусмотренное законом наказание. Я поручаю Генеральному штабу проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях. Обращаюсь ко всем командировам, которые ответственны за безопасность воинов: пренебрежение базовыми мерами безопасности недопустимо”, — написал Умеров.
Что известно о 128 бригаде
128 отдельная горно-штурмовая бригада защищает Украину с начала войны. В 2014 году воевала на Луганщине. С началом полномасштабного вторжения — увольняла Херсон. Била врага под Бахмутом. А в начале 2023 года вернулась на Запорожское направление.
Напомним, 3 ноября Россия нанесла ракетный удар по воинам закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в прифронтовом селе Запорожской области. По данным СМИ и военных, защитников собрали на награждение ко Дню артиллерии. В результате циничной атаки погибли и ранены.
Что известно о потерях бригады, которой ракетой атаковал враг и реакция украинского командования — читайте на ТСН.ua.
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