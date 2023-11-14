"Знаем поминутно, что происходило на самом деле": Умеров назвал обстоятельства удара по 128-й бригаде

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что на самом деле происходило во время террористического удара по 128 бригаде. Пока все известно поминутно.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Главная инспекция МОУ доложила мне о результатах проверки обстоятельств ракетного удара по 128 ОГШБР. Сейчас мы знаем поминутно, что и как произошло. Разобрались, что привело к трагедии и как ее можно было избежать», — говорится в сообщении.

Рустем Умеров написал, что там действительно собрали бойцов во дворе дома, чтобы наградить: “Были проигнорированы все правила маскировки. Рядом припарковали более десяти автомобилей”.

В это время, говорится в сообщении, в небе находился российский беспилотник-разведчик.

“Его зафиксировали. Воздушная тревога была объявлена по всей области. Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, распространили сигнал "ракетная опасность". На месте награждения, никаких централизованных мер безопасности принято не было”, — отметил министр обороны.

“Следствие по этому делу продолжается. В частности, его ведет ДБР. Все, кто виноват в этой трагедии, понесут предусмотренное законом наказание. Я поручаю Генеральному штабу проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях. Обращаюсь ко всем командировам, которые ответственны за безопасность воинов: пренебрежение базовыми мерами безопасности недопустимо”, — написал Умеров.

Что известно о 128 бригаде

128 отдельная горно-штурмовая бригада защищает Украину с начала войны. В 2014 году воевала на Луганщине. С началом полномасштабного вторжения — увольняла Херсон. Била врага под Бахмутом. А в начале 2023 года вернулась на Запорожское направление.

Напомним, 3 ноября Россия нанесла ракетный удар по воинам закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в прифронтовом селе Запорожской области. По данным СМИ и военных, защитников собрали на награждение ко Дню артиллерии. В результате циничной атаки погибли и ранены.

Что известно о потерях бригады, которой ракетой атаковал враг и реакция украинского командования — читайте на ТСН.ua.

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