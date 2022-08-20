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"Знаковый рубеж": Зеленский подвел предварительные итоги полгода войны и сказал, что за победу еще предстоит поборотся

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"Знаковый рубеж": Зеленский подвел предварительные итоги полгода войны и сказал, что за победу еще предстоит поборотся

Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре будет уже полгода после начала полномасштабного вторжения России. За это время украинцы доказали, что непреодолимы, но ради победы еще нужно побороться.

В частности, президент вспомнил первые дни войны и то, что ему говорили и советовали разные "советчики", которым теперь стыдно.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 20 августа.

"Впереди – знаковый рубеж, полгода этого полномасштабного вторжения, войны, которая изменила все и для Украины, и для Европы, и для мира", – сказал Зеленский.

"Конечно, что будет время сказать об этом, сказать подробно. Но давайте все-таки сегодня задумаемся, посмотрим, оценим, какой путь пройден нами. Сколько всего удалось изменить — того, о чем почти все в мире думали, что якобы невозможно изменить. Сколько всего удалось добыть в борьбе, вырвать у российской армии, о которой десятилетиями думали, что она якобы непреодолимая", – заметил президент.

"Я вспоминаю первые дни полномасштабного вторжения, помню, что мне тогда говорили и советовали разные "советчики"... Знаю, что многим из них теперь стыдно за звучавшие тогда слова", — заметил глава государства.

Он добавил, что за время от 24 февраля за эти уже 178 дней украинцы доказали, что это наш народ непреодолимый, это наши защитники и защитницы непреодолимые.

"Мы всегда говорили и говорим честно: ради победы Украины еще нужно бороться, еще нужно сделать очень многое, еще нужно выстоять и вытерпеть, к сожалению, много боли. Но украинцы уже могут по праву чувствовать гордость за себя, за свое государство, за своих героев", – подчеркнул Зеленский.

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Напомним, президент также предупредил, что в ближайшую неделю следует ожидать особой жестокости со стороны России. Не стоит пренебрегать воздушными тревогами, ведь оккупанты могут запускать ракеты и снаряды в любое место в Украине.

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