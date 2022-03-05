Знаменитый "разрушитель мифов" Гайнеман поддержал Украину и дал четкие инструкции оккупантам: видео

Свое обращение Гайнеман начал на русском языке, чтобы его поняли те, к кому он собственно обращался.

Экс-ведущий культового американского телешоу "Разрушители мифов" (MythBusters) Джейми Гайнеман выразил свою поддержку украинцам, которые уже десятые сутки оказывают сопротивление вооруженным силам Российской Федерации, ворвавшимся на территорию нашей страны и пытающимся уничтожать наши города.

По этому поводу он записал видео, которое широко разошлось в соцсетях и было опубликовано на официальном Twitter-аккаунте Украины.

Свое обращение Гайнеман начал на русском языке, чтобы его поняли те, к кому он собственно обращался.

"Я Джейми Гайнеман. Многие из вас видели меня по телевизору. Мне нужно кое-что сказать... Русский военный корабль, иди нах*й!" – сказал он.

После этого Гайнеман перешел на английский и дал четкие инструкции российским оккупантам: "Российские солдаты, вы должны просто идти домой. Просто идти домой. Вы знаете, что вы делаете неправильно".

В завершение экс-телеведущий похвалил украинцев за их борьбу с оккупантами, заявив: "Украинцы – молодцы!"

Jamie Hyneman has something to say and he asked us to share it with all of you pic.twitter.com/XKrK8J7P83 — Украина/Украина (@Ukraine) March 4, 2022

Напомним, что поддержку Украине ранее уже выразили, в частности, легендарные рок-музыканты Мик Джаггер и Пол Маккартни.

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