"Знайте, во всем виновата Россия!": пограничники обнародовали сообщение боцмана с потопленного оккупантами судна

"Знайте, во всем виновата Россия!": пограничники обнародовали сообщение боцмана с потопленного оккупантами судна

Захватчики потопили гражданский корабль под флагом Панамы.

Украинские пограничники опубликовали аудио-сообщение одного из членов экипажа, отметившего, что гражданский корабль под флагом Панамы "Helt" был подстрелен российскими войсками.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Обстрелом с российского военного корабля затоплен сухогруз "HELT", который захватчики взяли в заложники позавчера. Сейчас мы получили голосовые сообщения, которыми обменивался боцман с представителем судовладельца", — говорится в сообщении.

"Знайте, во всем виновата Россия, войну они затеяли и подбомбили HELT тоже они", — такое сообщение отправил боцман подбитого корабля, не зная, удастся ли ему и команде спастись.

Согласно полученным сообщениям, боцман и кок спаслись и пытались разыскать остального экипажа. Тем временем сухогруз полностью затонул.

"Проводить спасательную операцию угрозами открытия огня препятствует корабль ВМФ РФ", – отметили в ГНСУ.

Как сообщалось, с начала российского вторжения в Украину флот агрессора обстрелял уже 5 гражданских судов, одно из которых полностью потопило, на другом, с грузом 600 т дизтоплива несколько дней длится пожар, который не дают тушить захватчики. Кроме того, в заложниках захватчиков остаются 3 гражданских судна, которые не могут двигаться из-за угрозы от россиян относительно применения оружия. В настоящее время 6 членов экипажа, из которых 2 россиянина и 4 украинца, спасены и доставлены на берег.