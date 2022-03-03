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"Знайте, во всем виновата Россия!": пограничники обнародовали сообщение боцмана с потопленного оккупантами судна

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"Знайте, во всем виновата Россия!": пограничники обнародовали сообщение боцмана с потопленного оккупантами судна

Фото: скриншот с видео

Захватчики потопили гражданский корабль под флагом Панамы.

Украинские пограничники опубликовали аудио-сообщение одного из членов экипажа, отметившего, что гражданский корабль под флагом Панамы "Helt" был подстрелен российскими войсками.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Обстрелом с российского военного корабля затоплен сухогруз "HELT", который захватчики взяли в заложники позавчера. Сейчас мы получили голосовые сообщения, которыми обменивался боцман с представителем судовладельца", — говорится в сообщении.

"Знайте, во всем виновата Россия, войну они затеяли и подбомбили HELT тоже они", — такое сообщение отправил боцман подбитого корабля, не зная, удастся ли ему и команде спастись.

Согласно полученным сообщениям, боцман и кок спаслись и пытались разыскать остального экипажа. Тем временем сухогруз полностью затонул.

"Проводить спасательную операцию угрозами открытия огня препятствует корабль ВМФ РФ", – отметили в ГНСУ.

Как сообщалось, с начала российского вторжения в Украину флот агрессора обстрелял уже 5 гражданских судов, одно из которых полностью потопило, на другом, с грузом 600 т дизтоплива несколько дней длится пожар, который не дают тушить захватчики. Кроме того, в заложниках захватчиков остаются 3 гражданских судна, которые не могут двигаться из-за угрозы от россиян относительно применения оружия. В настоящее время 6 членов экипажа, из которых 2 россиянина и 4 украинца, спасены и доставлены на берег.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 

 

 

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