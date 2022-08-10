"Знайти своїх": Екатерина Осадчая рассказала о пытках украинских волонтеров в Оленовке

Героем нового эпизода стал 50-летний Владимир Игнатовский, который пошел на риск ради того, чтобы спасти незнакомых людей. Он исчез в конце марта, когда вывозил людей из временно оккупированного Мариуполя.

"Я каждый день говорила ему: "Вова, это так опасно, пожалуйста, будь осторожен", - говорит сестра Владимира Лилия. - Он мне всегда отвечал: "Ты не видела того, что там происходит, там трупы лежат прямо посреди города. Я не имею морального права оставить людей в этом аду". Он очень ответственный. Всегда беспокоился о проблемах семьи, помогал в лечении родителей и часто наведывался к нам в Подольск. С начала войны он на собственном микроавтобусе помогал спасать людей из Николаева. Но однажды нам позвонили из Мариуполя и сказали, что там в подвале умирают шесть детей от обезвоживания. В тот же день он изменил свое направление и поехал в Мариуполь".

Уже 28 марта Владимир предупредил сестру, что на несколько дней исчезнет из-за связи. Но не через несколько дней, не через неделю он не вышел на связь. После того, как сестра Владимира Лилия оставила заявку в Telegram-канале "Пошук зниклих", с ней связался мужчина, рассказавший, что Владимир находился с ним в одной камере в плену. Тогда в плен попали около 30 волонтеров, спасавших мариупольцев. Их перевезли во временно оккупированную Оленовку в Донетской области. Оккупанты пригрозили ему 10 годами лишения свободы, но Владимиру удалось вернуть домой. Уже после его освобождения именно в этой колонии в результате провокации оккупантов погибли около полусотни украинских пленных.

"Вместе со мной в этой колонии было около трех тысяч человек. Наша камера была 16 квадратных метров. Одновременно там находилось 36 человек. Мы спали на полу поочередно. Это был настоящий ужас, ведь выдержать все пытки было очень тяжело. Первые 15 суток я думал, что сойду с ума, потому что я оставил дома больную мать. Более циничных пыток я себе и представлять не мог. Никогда не думал, что бить людей можно с такой ненавистью. Русские получали от побоев удовольствие .Нас били ногами, дубинками. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Я не жалею, что прошел все эти пытки, потому что я смог помочь людям. Я счастлив, что вернулся домой и могу быть вместе с моей семьей", — говорит Владимир.

Мужчина мечтает вернуться к волонтерской деятельности, но волонтеры умоляют его пока этого не делать. Владимир проходит лечение и собирает деньги на новый микроавтобус.

Напомним, "Знайти своїх" - это масштабный социальный проект Екатерины Осадчей и телеканала 1+1, который помогает украинцам найти близких, с которыми потеряли связь из-за вторжения России на территорию Украины. Каждое утро в "Сніданку з 1+1" можно увидеть, кого украинцы ищут, и истории тех, кому уже удалось найти своих родных.

Чтобы подать заявку на поиск человека, нужно написать в чат-бот @UKRescueBot, который можно найти в "Закрепленных сообщениях" в Telegram-канале "Поиск пропавших" по ссылке. Когда данные о человеке с нужной фамилией будут отображаться в Telegram-канале, вы получите автоматическое сообщение от бота. Если вы ищете человека в Telegram-канале, то воспользуйтесь поиском не только по фамилии, но и с помощью хештегов с названием населенного пункта. Например, #Буча, #Ирпень, #Мариуполь. Также искать родных можно по спискам, которые команда проекта формирует самостоятельно на основе данных от волонтеров и ТРО и т.д. Эти списки доступны по хештегам #списки, #эвакуация. Если у вас есть информация о потерявшихся людях, ее можно отправить на e-mail poshuk.war@gmail.com. Эта информация будет обработана и передана родным. Остерегайтесь мошенников, которые могут звонить и требовать деньги за информацию о ваших родных!

Также можно подать заявку на поиск через сайт проекта.

Недавно телеведущая объявила о сотрудничестве проекта "Знайтисвоїх" с Национальной полицией Украины и Национальным информационным бюро, запущенным Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Цель сотрудничества - сделать поиск пропавших украинцев еще более эффективным.

Напомним, проект "Знайти своїх" занимается поиском исключительно гражданских. Национальное информационное бюро создало горячую линию с номером телефона 1648, позвонив по телефону на которую можно сообщить информацию о человеке, которого ищете.

Смотрите проект "Знайти своїх" в общенациональном марафоне "Єдині новини" по понедельникам в 21:30 и ежедневно в "Сніданку з 1+1" с 07:00 до 10:00, а в выходные - с 8:00 до 10:00 на телеканал ТЕТ, а также на YouTube.

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