Знаю, было тяжело: "Калина" прокомментировал возвращение азовцев из плена

13 сентября в Украину вернулись 15 военнослужащих бригады "Азов" НГУ, которые находились в российском плену два года.

В Украину 13 сентября наконец-то вернулись некоторые азовцы. Россия не меняла их очень долго, но все же это стало возможным.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь "Калина" отреагировал на это радостное событие.

Домой вернулись 15 военнослужащих, находившихся в составе бригады "Азов" НГУ. Они были в плену два года, а в общем, это первый раз с 2023 года, когда Россия согласилась включить азовцев в списки на обмен.

"Калина" об обмене азовцев 13 сентября

"Я знаю – было тяжело. Спасибо, господин президент! Но всем тем, кто работает над переговорным процессом. Большое уважение тем, кто, рискуя, пополняет обменный фонд. Надеюсь, что скоро таких новостей будет больше и все пленные вернутся в родную Украину!" " – написал Святослав Паламарь.

Возвращение азовцев из плена/Фото: Facebook/Святослав Паламарь

Другие реакции азовцев

"Мы благодарим президента Украины, СБУ, МВД, ГУР и всех, кто приложил усилия для того, чтобы азовцы вернулись домой. Для каждого бойца бригады, которая сейчас держит линию обороны на одном из самых тяжелых направлений, возвращение собратьев из плена – самая большая мотивация", – написали в бригаде.

В то же время, там отметили: более 900 бойцов "Азова" остаются в плену.

"Мы будем бороться за каждого из них, помним обо всех и вернем каждого на родную землю. В дальнейшем мы надеемся на систематизацию процесса освобождения из плена военнослужащих 12 бригады "Азов". Верим, что в последующих обменах будем и дальше видеть наших собратьев и посестер", – выразили надежду бойцы.

Напомним, в Украине 13 сентября состоялся обмен пленными с Россией. Домой вернулись 49 защитников.

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