"Знают, куда бьют": в так называемой "ДНР" признают четкие попадания ВСУ по вражеским складам (перехват)

На оккупированных территориях Донецкой области оккупанты признают четкое попадание ВСУ по складам врага.
В новом перехвате разговора оккупанта с женой говорится, что украинские защитники метко попали прямо во вражеский склад, где россияне хранили свою технику.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Фейсбуке.
Женщина рассказала, как в 4 утра ВСУ четко попали по составу БК. По её словам, там стояли какое-то время ангары, а затем был состав БК и куча военных машин.
"Короче детонировало до 8 утра. Там несколько прилетов было, 4 наверное. Ну четко били, прям знают куда и бьют", — рассказала женщина мужу-оккупанту.
Напомним, на 26 августа общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 46 250. Данные уточняются. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком направлении.
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