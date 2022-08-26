"Знают, куда бьют": в так называемой "ДНР" признают четкие попадания ВСУ по вражеским складам (перехват)

На оккупированных территориях Донецкой области оккупанты признают четкое попадание ВСУ по складам врага.

В новом перехвате разговора оккупанта с женой говорится, что украинские защитники метко попали прямо во вражеский склад, где россияне хранили свою технику.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Фейсбуке.

Женщина рассказала, как в 4 утра ВСУ четко попали по составу БК. По её словам, там стояли какое-то время ангары, а затем был состав БК и куча военных машин.

"Короче детонировало до 8 утра. Там несколько прилетов было, 4 наверное. Ну четко били, прям знают куда и бьют", — рассказала женщина мужу-оккупанту.

Напомним, на 26 августа общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 46 250. Данные уточняются. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком направлении.

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