"Золотой" вагон Медведчука: кроме роскоши кумы Путина баловали себя ностальгией по СССР

Что же нашли в имении кумов Путина.

Золотой батон Януковича уже неактуален - в тренде "золотой" вагон кумов Путина — Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. После побега подозреваемого в госизмене Медведчука активисты зашли в загородное имение скандальных супругов в заповедной Пуще Водице. Там как раз идет его реконструкция. Интересом этого усадьбы уже стал роскошный вагон-ресторан, который стоит на рельсах прямо посреди леса.

Об этом говорится в ТСН.

Как и полагается богачам, имение Медведчуков за высоченным забором. На въезде на территорию красуется центральный дом — белый дворец кума Путина. Его реставрация к моменту вторжения России была готова процентов на 70.

Экскурсию проводит Петр Олейник. Он много лет присматривал за Межигорьем — имением беглого президента Виктора Януковича.

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Во вспомогательном доме для обслуживания хранится то, что вот-вот должно былло попасть в основное помещение. Очень много картин, портреты Медведчука и Марченко, предметы интерьера и... прихоти для души. А в нескольких комнатах гардероб Оксаны Марченко, вещи брендовые.

Главный дом имения – трехэтажный дворец в стиле неоклассицизм. Отделочные работы продолжаются и снаружи, и внутри. Главная привлекательность – огромный бассейн на первом этаже с выходом на летнюю террасу. По данным программы "Схемы" площадь этого дома — более двух тысяч квадратных метров. Среди более чем ста помещений здесь должно быть шубохранилище и комната для хранения елочных игрушек. Их можно было вешать на роскошную ель прямо перед дворцом. В ста метрах от постройки искусственное озеро. На нем чайный домик и вертолетная площадка.

"Золотой" вагон-ресторан среди леса: что скрывает роскошное имение Медведчука

И есть и секретный объект, покрытый маскировочной сеткой. Это – настоящий железнодорожный перрон – Станция "Дальняя" – была такая советская комедия времен Второй мировой. Возле перрона спальный вагон на настоящих рельсах. Интерьер говорит сам за себя. Итальянская кофемашина, итальянская сантехника, мягкая мебель, драгоценный хрусталь, витражи. А еще кухня, санузел и настоящее купе. Среди роскоши замечаем две красноречивые детали. Отделка подстаканника с двуглавым орлом и сахар времен СССР.

Экскурсовод Петр рассказывает, чтобы не допустить мародерства, имение Медведчуков охраняет полиция Киева. А вот следователей ДБР или СБУ, которые могли бы проверить законность владения этим богатством, пока не было. После войны – надеется мужчина, это добро пригодится простым украинцам. Возможно, как реабилитационный центр для пострадавших от кровавой авантюры Путина – кума владельца этого имения.

Главный редактор "Следствие.Инфо" рассказала, как журналисты нашли "золотой" вагон Медведчука

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