Зомбирование детей в оккупации и гуманитарный кризис в Мариуполе: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

Российские оккупанты так и сосредотачивают свои усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Изменений в составе и положении вражеских группировок войск не отмечается.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 23 февраля.

Преступные обстрелы РФ

В течение суток россияне нанесли 9 ракетных ударов, один из которых – по гражданскому административному зданию города Двуречная на Харьковщине, и 28 авиационных ударов.

Захватчики произвели более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали гражданские объекты городов Берислав, Зеленовка и Белозерка на Херсонщине.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Генштаб предупреждает, что до сих пор сохраняется значительная угроза нанесения дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины и призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ситуация в отдельных направлениях

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Медведевка и Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренек, Горки, Бояро-Лежачие, Рыжевка, Водологи, Басовка и Майское Сумской области, а также 15 районов населенных пунктов в Харьковской области. В частности, Гранова, Красного, Мороховца, Зеленого, Вильчи, Нестерного, Бударок, Колодезного, Двуречной и Западного.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне провели несколько безуспешных наступательных действий в районах Стельмаховки, Белогоровки, Серебрянского лесничества и Федоровки.

Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Берестово Харьковской области; Краснопоповка, Невское, Диброва, Серебрянское лесничество и Белогоровка в Луганской области; Григоровка, Спорное, Берестово, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

Враг нанес авиационные удары вблизи Гряниковки, Котляровки, Крахмального в Харьковской области и Серебрянского лесничества и Белогоровки в Луганской области, а также Сакко-Ванцетти Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции украинских войск вблизи Ивановского, Дилиевки и Бахмута. Обстрелы подверглись 13 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Железнянское, Берховка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка и Дружба Донецкой области. Оккупанты нанес удар силами армейской авиации в районе Васюкивки.

направлении противник продолжает атаковать позиции украинских войск вблизи Ивановского, Дилиевки и Бахмута. Обстрелы подверглись 13 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Железнянское, Берховка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка и Дружба Донецкой области. Оккупанты нанес удар силами армейской авиации в районе Васюкивки. На Авдеевском и Шахтерском направлениях россияне наступали вблизи Каменки, Водяного, Марьинки, Победы и Новомихайловки – успеха не имели. Под артиллерийские обстрелы попали районы около 15 населенных пунктов. Среди них – Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Нескучное, Угледар, Золотая Нива и Большая Новоселка.

и направлениях россияне наступали вблизи Каменки, Водяного, Марьинки, Победы и Новомихайловки – успеха не имели. Под артиллерийские обстрелы попали районы около 15 населенных пунктов. Среди них – Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Нескучное, Угледар, Золотая Нива и Большая Новоселка. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 20 населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и Высшетарасовка, Добрая Надежда и Марганец – Днепропетровской.

направлении огневого поражения потерпели районы 20 населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и Высшетарасовка, Добрая Надежда и Марганец – Днепропетровской. На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских войск пострадали, в частности, Качкаровка, Казацкое, Львове, Ивановка, Никольское, Молодежное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка и Днепровское Херсонской области. В целом – районы 25 населенных пунктов.

Ответные удары

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Наши ракетчики и артиллеристы поразили 3 района сосредоточения живой силы и один другой важный объект врага.

Для уточнения положения наших подразделений и коррекции огня артиллерии противник активно ведет воздушную разведку. Как следствие – теряет технику: наши защитники уничтожили российские беспилотники типа "Мерлин" и "Зала".

Потери РФ

Оккупанты продолжает нести потери. Так, в Донецке, в ночь с 21 на 22 февраля в травматологический центр прибыли 6 автомобилей скорой помощи с ранеными захватчиками.

Зомбирование детей

В Мелитополе, в местной школе, для детей со всего города якобы на "добровольной основе" планируется принятие присяги так называемых "юнармейцев". Также на базе учебного заведения планируется сформировать так называемый "всероссийский корпус спасателей".

Гуманитарный кризис в Мариуполе

Россияне приводят к гуманитарному кризису в оккупированном Мариуполе. Они склоняют местное население за продовольственные пайки строить позиции вокруг этого города. Оплата таковой трудовой деятельности не определена. Большинство человек получают только продовольственные наборы.

Ранее командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал о ситуации в приграничных областях.

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