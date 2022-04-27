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Зона ООС и Мариуполь: Арестович назвал основные направления, на которых оккупанты сосредоточили свои силы

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Зона ООС и Мариуполь: Арестович назвал основные направления, на которых оккупанты сосредоточили свои силы

Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что 27 апреля российские войска сосредоточили свои атаки на зоне ООС и Мариуполе.

В течение суток военно-политическая обстановка вокруг Украины существенно не изменилась.

Об этом Арестович сообщил в вечерней сводке с фронта.

"Наши войска проводят стратегическо-оборонительную операцию. Главные направления сосредоточения усилий российских захватчиков – это зона ООС в направлении на Славянск, Краматорск. Это – Мариуполь, где они продолжают пытаться уничтожить наших защитников на "Азовстали", но это им не удается", – рассказал советник руководителя ОП.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение 27 апреля российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья.

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