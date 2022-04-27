Зона ООС и Мариуполь: Арестович назвал основные направления, на которых оккупанты сосредоточили свои силы

Зона ООС и Мариуполь: Арестович назвал основные направления, на которых оккупанты сосредоточили свои силы

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что 27 апреля российские войска сосредоточили свои атаки на зоне ООС и Мариуполе.

В течение суток военно-политическая обстановка вокруг Украины существенно не изменилась.

Об этом Арестович сообщил в вечерней сводке с фронта.

"Наши войска проводят стратегическо-оборонительную операцию. Главные направления сосредоточения усилий российских захватчиков – это зона ООС в направлении на Славянск, Краматорск. Это – Мариуполь, где они продолжают пытаться уничтожить наших защитников на "Азовстали", но это им не удается", – рассказал советник руководителя ОП.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение 27 апреля российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья.

Карта войны: попытка наступления на восточном направлении и обстрел "Азовстали"

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