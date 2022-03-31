Зозуля вместе с другими украинскими футболистами помог врачам из Днепра (фото)

Футболист отчитался о новой помощи

Украинский легионер испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля продолжает поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами.

В этот раз он вместе с другими футболистами помог медикам в Днепре.

Футболист подчеркнул, что врачи также нуждаются в помощи волонтеров. Они ведь делают все возможное для того, чтобы спасти всех пострадавших от путинской орды.

Напомним, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик посвятил Украине патриотическую песню.

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