Зозуля вместе с другими украинскими футболистами помог врачам из Днепра (фото)

Футболист отчитался о новой помощи
Украинский легионер испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля продолжает поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами.
В этот раз он вместе с другими футболистами помог медикам в Днепре.
Футболист подчеркнул, что врачи также нуждаются в помощи волонтеров. Они ведь делают все возможное для того, чтобы спасти всех пострадавших от путинской орды.
Напомним, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик посвятил Украине патриотическую песню.
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