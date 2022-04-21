ЗРК Мистраль: что это за оружие и где используется / commons.wikimedia.org

ЗРК Мистраль: все, что нужно знать о норвежском оружии, где оно используется

ЗРК Мистраль: все, что нужно знать о норвежском оружии, где оно используется

В Норвегии официально заявили о том, что уже отправили в Украину ЗРК "Мистраль". Что это за оружие и где оно используется – читайте в материале ТСН.ua.

Зенитно-ракетный комплекс "Мистраль" помогает сбивать самолеты и вертолеты на высоте до 3 километров, а также, по мнению экспертов, они поражают крылатые ракеты. По словам министра обороны Норвегии ЗРК "Мистраль" — это достаточно мощное оружие, "использовавшееся на флоте, которое принесет большую пользу Украине".

Как пишет норвежская пресса, правительство Норвегии бесплатно передало Украине весь свой запас этих зенитно-ракетных комплексов. А это примерно 100 эффективных ракет.

ЗРК "Мистраль": что это

"Мистраль" — современный ракетно-зенитный комплекс, разработанный и созданный во Франции компанией MBDA. Он предназначен для поражения целей, которые находятся на малой высоте (до 3 км), в частности вертолетов и самолетов. Однако последние испытания этого оружия показали, что оно с легкостью уничтожает корабли и катера. Название комплекса в переводе с французского означает "специфический морской ветер". Кстати, такое название носят и французские десантные корабли. Поэтому важно не перепутать эти понятия.

Зенитно-ракетный комплекс Мистраль был принят на вооружение сухопутными войсками Франции в 1987 году. В 2000-х годах разработали следующее поколение – Мистраль-2, а позже мир увидел Мистраль-3. Это оружие взяли на свое вооружение около 25 стран Европы. Среди них Норвегия, Эстония, Бельгия, Финляндия, Кипр, Австрия, Венгрия, Хорватия, Испания и другие. В общей сложности было изготовлено около 15 тысяч таких ракет.

Норвегия использовала корабельный вариант ЗРК Мистраль, то есть такой комплекс, который устанавливается на корабль. Поэтому, скорее всего, Украина получила не переносную систему, а со спаренной установкой Sibmad, которую можно монтироваться на любую платформу, например, на автомобиль.

Основные характеристики

ЗРК Мистраль на автомобиле / commons.wikimedia.org

Как указывает сам производитель зенитно-ракетных комплексов Мистраль, эти ракеты очень легки в использовании и отличаются принципом работы "fire and forget" (т.е. "выстрелил и забыл"). Оператор не должен вести ракету к цели самостоятельно. После выстрела можно рассчитать координаты и исчезнуть с места запуска быстро и безопасно. При использовании переносного Мистраля им управляет два человека: наводчик и командир. Однако комплексом может спокойно управлять и один человек, если этого требуют обстоятельства.

Также, согласно оценкам производителя, ЗРК Мистраль отличается 97% точностью и очень высокой надежностью, которые были подтверждены во время испытаний. Это основное отличие данных зенитно-ракетных комплексов от других существующих ракет противовоздушной обороны низкого уровня. Мистраль способен поразить сверхзвуковую цель на высоте до 3000 метров, но может сбивать и находящиеся довольно низко цели (около 5 метров).

Основные ТТХ ЗРК Мистраль:

Зона поражения по высоте : 5-3000 метров;

: 5-3000 метров; Зона поражения по дальности : 500-6000 метров;

: 500-6000 метров; Скорость полета ракеты : 2,6 маха;

: 2,6 маха; Максимальная скорость цели, которую можно поразить : 1500 км/ч;

: 1500 км/ч; Время полета на максимальную дальность : 14 секунд;

: 14 секунд; Диаметр ракеты : 90 миллиметров;

: 90 миллиметров; Длина ракеты : 1,8 метра;

: 1,8 метра; Стартовый вес ракеты : 18 кг.

Ракеты дополнительно оснащены инфракрасной головкой самонаведения, поэтому они могут поражать воздушные цели с тепловой сигнатурой. Осколочная боеголовка подрывается специальным лазерным запалом, который является бесконтактным.

Важной особенностью ракеты в ее универсальности. То есть ее можно запускать практически из любых установок: переносных ЗРК, кораблей, машин.

Ракета Мистраль производится по аэродинамической схеме "утка", благодаря чему она имеет высокую маневровость, может выдерживать восьмикратные нагрузки и отличается точной наводкой на цель перед ее поражением.

Констукция ракеты позволяет захватывать цели, имеющие уменьшенное инфракрасное излучение. Она также умеет отличать полезный сигнал от ложного, например, яркие облака, солнце, специальные инфракрасные ловушки.

Для чего используют ЗРК Мистраль

Мистраль — зенитно-ракетный комплекс для поражения самолетов и вертолетов на малой высоте / commons.wikimedia.org

Как указывают на профильных ресурсах по ракетной технике, комплекс Мистраль действительно может захватывать и сопровождать самолет до 6 км, а вертолет до 4 км (с использованием приборов для уменьшения инфракрасного излучения).

Когда ракета улетит на безопасное от оператора расстояние (около 15 метров), отбрасывается стартовый двигатель и включается маршевый со скоростью до 2,5 маха. 1 мах – это 340 метров в секунду. То есть ракета Мистраль может поразить вертолет, который завис на расстоянии 4 км от оператора, всего за 6 секунд. За это время цель не сможет использовать свое оружие или скрыться.

Переносной мистраль при транспортировке делится на две части с массой по 20 кг каждая. При разработке особое внимание уделялось именно возможности быстро свернуть и развернуть оружие. А потому, как показывают испытания, на это уходит около одной минуты. 2-5 секунд нужно для запуска самой ракеты, а затем 30 секунд идет перезарядка. Для стрельбы в ночное время ЗРК Мистраль оборудован тепловизионными устройствами.