ЗРК NASAMS: основные характеристики, история создания, зачем он Украине

Читайте в материале ТСН.ua об основных тактико-технических характеристиках зенитно-ракетного комплекса NASAMS и истории его создания.

Накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Белом доме (Вашингтон) Минобороны Соединенных Штатов опубликовало перечень оружия, которое американская сторона уже передала или согласила передать ВСУ как военную помощь (Security Assistance). В частности, в этот список входит 8 единиц ЗРК NASAMS.

Что известно о ЗРК NASAMS: история создания

Мобильный комплекс NASAMS является американско-норвежской технологией. Основным тактическим оружием зенитно-ракетного комплекса является батарея, состоящая из трех взводов (девять пусковых установок, каждая может выпустить до шести ракет, один оптоэлектронный комплекс наведения NTAS и три радиолокационные станции (РЛС)).

Проектировать комплекс начали еще в 1989 году, а закончили разработку в 1993 году. В это время начались и первые полигонные испытания. Уже в 1994 году ЗРК NASAMS встал на вооружение Военно-воздушных сил Норвергии. При его создании производитель попытался существенно модернизировать имеющиеся на вооружении комплексы и системы, чтобы снизить себестоимость ЗРК. В NASAMS используются ракеты AMRAAM, относящиеся к классу "воздух-воздух". Они были разработаны американской компанией Hughes Aircraft.

ЗРК NASAMS / Фото: commons.wikimedia.org

Управляемая ракета AMRAAM отличается нормальной аэродинамической схемой с крестообразными рулями и крылом. ЗРК имеет комбинированную систему наведения. То есть сначала полет осуществляется посредством командно-инерционного управления, а позже включается активное радиолокационное самонаведение.

На сегодняшний день существуют несколько модификаций зенитно-ракетного комплекса NASAMS:

NASAMS II – модификация базового варианта, принятая на вооружение в 2007 году, получила улучшенное программное обеспечение, имеющее совместимость с используемыми системами связи;

HUMRAAM – американский аналог, который был создан специально для Вооруженных сил США, вариант имеет облегченные шасси с повышенной проходимостью;

SLAMRAAM – еще один американский вариант, который был создан для морской пехоты;

SLAMRAAM EX – последняя разработка американской компании "Raytheon", этот комплекс имеет повышенную дальность поражения и может использовать два вида ракет (малой и средней дальности).

Тактико-технические характеристики

Дальность: от 2,5 до 40 км;

от 2,5 до 40 км; Высота цели: от 30 м до 16 км;

от 30 м до 16 км; Время реагирования: 10 сек;

10 сек; Время развертывания/свертывания: 15/3 мин;

15/3 мин; Скорость цели: до 1000 м/с.

Зенитные управляемые ракеты:

Вес ОКР: 150,7 кг;

150,7 кг; Вес боевой части: 22 кг;

22 кг; Длина ОКР: 3,6 м;

3,6 м; Диаметр: 17,8 см;

17,8 см; Скорость ОКР: до 1020 м/с;

до 1020 м/с; Перегрузка: до 40 g;

до 40 g; Время отработки: 300 часов.

Зачем ЗРК NASAMS Украине

ЗРК NASAMS / Фото: commons.wikimedia.org

Как рассказывает Defense Express, именно этот зенитно-ракетный комплекс можно назвать самым прагматичным вариантом, ведь его создавали по концепции "минимальные затраты – максимальная эффективность". В далеких 90-х годах производитель использовал дальнобойную и очень распространенную ракету "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которая может, даже без особой переработки, при старте с земли уничтожить цель на расстоянии до 15-25 км (по разным источникам). А если установить специально адаптированную версию ракеты AMRAAM-ER (для современной версии NASAMS-3), возможно уничтожать цели на расстоянии до 40 км и на высоте 20 км.

Стоит отметить, что ракета AIM-120 отличается совершенной радиолокационной головкой самонаведения и имеет высокий уровень противодействия средствам радиоэлектронной борьбы. Также ракета может совершать маневры даже при высокой перегрузке и разгоняться до 4 Маха.

Зенитно-ракетный комплекс NASAMS работает с радаром AN/MPQ-64 Sentinel. Такие радары еще с июня передаются Украине и были замечены на поле боя.

ЗРК также может показать высокую эффективность в Украине благодаря своей открытой архитектуре. В него можно интегрировать различные средства обнаружения противника (станции радиотехнической разведки, оптически-прицельные станции и т.п.). Это позволяет вести огонь в режиме полной маскировки. Сам же NASAMS можно интегрировать в общую систему ПВО, чтобы он мог получать данные от всех других радиолокационных станций и других средств.

С получением ЗРК NASAMS Украина сможет значительно повысить возможности противовоздушной обороны не только в количественном, но и качественном составе. Благодаря этому комплексу можно надежно прикрыть важные объекты и города от авиационных ударов, а также уничтожать крылатые ракеты противника.

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