ЗРК Patriot для Украины: как новое оружие США повлияет на ход войны

Зенитно-ракетный комплекс Patriot войдет в новый пакет военной помощи, который США предоставит Украине. Соответствующую информацию подтвердил президент США Джо Байден.

Patriot будет критически важен для защиты Украины от вражеских крылатых и баллистических ракет, а также самолетов. Впрочем, украинским военным нужно время, чтобы научиться пользоваться новым оружием. В Кремле нервно отреагировали на решение США и заявили, что Patriot станут "законными целями" для российских военных.

ТСН.ua выяснил, как передача Украине американского комплекса Patriot отразится на ходе войны в Украине.

Как отреагировали в ВСУ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона на Youtube-канале ТСН отметил, что комплекс Patriot — один из лучших на сегодняшний день, и его имеют на вооружении "ведущие страны мира, думающие о собственной безопасности".

По словам Игната, пока неизвестно, какую модификацию Patriot получит Украина – "надеемся, что это будет один из лучших передовых комплексов, способный уничтожать не только аэродинамические, но и баллистические цели".

Спикер Воздушных сил отметил, что одна батарея Patriot — "это должно быть только начало".

"Понятно, что если мы уже привязываемся к этой системе, как с Iris-T и NASAMS, эта перспектива для нас в дальнейшем должна быть продолжена. Это взятие его на вооружение, обучение личного состава, обеспечение системы противовоздушной обороны государства, создание эшелонированной ПВО", — сказал он.

На вопрос, что будет входить в пакет военной помощи США, офицер ответил:

"Батарея — это подразделение, состоящее из машин обеспечения, транспортно-заряжающей машины, командного пункта, радара и пусковых установок. Там от 4 до 8 пусковых установок могут быть в составе батареи. В одной пусковой — четыре зенитные управляемые ракеты. Это и есть подразделение, которое может быть расположено и перекрывать достаточно большой участок фронта, воздушного пространства".

Как рассказал Игнат, дальность поражения Patriot – до 150 км по аэродинамическим целям.

"Можно прикинуть, как разместить эти системы, которые могут перекрывать важные стратегические объекты, линию фронта, объекты критической инфраструктуры в тех направлениях, где решит высшее военное руководство государства", — отметил он.

Очень дорогое и очень эффективное оружие

Военный эксперт Петр Черник отметил, что MIM-104 Patriot – едва ли не лучшая машина в своем классе, но невероятно дорогая – "она стоит в пределах 170 млн долларов одна установка, а ракета к ней – до 3 млн долларов".

Черник напомнил, что задекларирована как минимум одна батарея, и высказал мнение, что "больше не будет". По его словам, даже одна батарея существенно улучшит прикрытие украинского неба:

"В какой точке эти машины будут работать, действительно неважно. Под угрозой вся Украина, и любой участок имеет значение... Одна машина — это 4 ракеты. Даже если идти по минимуму, 4 машины — это 16. Это довольно неплохо. А если по максимуму, батарея 8 машин, то это 32 ракеты, которые одновременно могут работать. Последний залп ракетами по Украине – это 60 ракет. Следовательно, половину может на себя взять эта система".

По его оценкам, Patriot помогут ВСУ поднять коэффициент успешного сбивания вражеских воздушных целей до 85-90%.

В то же время эксперт напомнил — не существует "чудо-оружия", которое может закрыть небо полностью.

Чем ответит Россия

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что Россия бросит на уничтожение ЗРК Patriot все силы.

"Единственное непредсказуемое следствие, которое можно ожидать от РФ, это то, что когда Украина получит эти комплексы, Россия будет пытаться их уничтожить. Уничтожить в первую очередь. Как элемент репутационный, пропагандистский. По 60-70 ракет они будут направлять именно в ту локацию, где, как полагают, будет размещен этот боевой дивизион", — прогнозирует Коваленко.

В то же время, эксперт добавил, что ЗРК Patriot повышают эффективность украинской противовоздушной обороны против крылатых и баллистических ракет, а также авиации и вертолетов.

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