ЗРК Patriot: основные характеристики, история создания и стоимость

19 мая 2022 года Сенат США принял финансовую и военную помощь Украине на сумму 40 миллиардов долларов. В частности, планируется поставка ВСУ ЗРК Patriot. Читайте в материале ТСН.ua о его основных характеристиках и стоимости.

О передаче Украине ЗРК Patriot сообщили в Washington Post.

Главное назначение ЗРК Patriot – прикрытие военно-морских и военно-воздушных баз, а также крупных административно-промышленных центров от возможных средств воздушного нападения. Комплекс способен одновременно выявлять и распознавать более 100 воздушных целей, а затем непрерывно сопровождать восемь из них. А затем выпускать и наводить на каждую из восьми целей до трех ракет.

Немного истории

Разработка зенитно-ракетного комплекса Patriot началась в 1963 году, чтобы заменить ЗРК предыдущего поколения. Patriot был разработан в "Редстоунском арсенале" (Гантсвилль, Алабама). В феврале 1970 г. состоялось первое летное испытание ракеты, а 11 января 1974 г. впервые были выполнены маневры наведения по командам, поступавшим из наземной РЛС. На вооружение сухопутных войск США ЗРК "Patriot" был принят в 1982 году.

В зенитную батарею входят 4-8 ПУ (пусковых установок), каждая из которых имеет по четыре ракеты. Батарея – минимальное по составу тактико-огневое подразделение, которое может выполнять боевое задание самостоятельно. Чаще батарею используют в составе дивизиона.

Входящий в состав ЗРК "Patriot"

В ЗРК "Patriot" используется ЗУР MIM-104A / Фото: commons.wikimedia.org

Состав зенитно-ракетного комплекса Patriot:

многофункциональная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой AN/MPQ-53;

пункт управления огнем AN/MSQ-104, пусковые установки М901, зенитные управляемые ракеты МИМ104;

источники энергоснабжения AN/MSQ-26;

средства связи, технологическое оборудование;

средства радиотехнической и инженерной маскировки.

В ЗРК Patriot используется ЗУР MIM-104A. Это одноступенчатая управляемая ракета, состоящая из следующих отсеков (от носовой до хвостовой части):

обтекатель;

ГСН;

боевая часть;

двигатель;

система управления (в которую входит блок управления, четыре крестообразно расположенных стабилизатора и четыре руля управления с гидроприводами).

Тактико-технические характеристики

Максимальная дальность перехвата цели: 80 км (в секторе 90 градусов);

80 км (в секторе 90 градусов); Минимальная дальность перехвата цели: 3 км;

3 км; Максимальная высота перехвата цели: 24 км;

24 км; Минимальная высота перехвата цели: 0,06 км;

0,06 км; Количество одновременно обстреливаемых целей: 8 (в секторе 90 градусов);

8 (в секторе 90 градусов); Вероятность поражения цели: 0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6);

0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6); Вес ракеты: 912 кг;

912 кг; Вес ракеты в ТПК: 1696 кг;

1696 кг; Диаметр: 0,41м;

0,41м; Длина: 5,31 м;

5,31 м; Скорость: 3 – 5 м;

3 – 5 м; Управление: с помощью крестообразных стабилизационных хвостовых плоскостей;

с помощью крестообразных стабилизационных хвостовых плоскостей; Размах стабилизаторов: 0,87м;

0,87м; Двигатель: РДТТ ТХ-486 фирмы Thiocol;

РДТТ ТХ-486 фирмы Thiocol; Время работы двигателя: 12 секунд;

12 секунд; Система наведения: на среднем участке – радиокомандная; на конечной – радиолакационная TVM;

на среднем участке – радиокомандная; на конечной – радиолакационная TVM; Боевая часть: осколочно-фугасная;

осколочно-фугасная; Боевой заряд БЖД: обычное взрывчатое вещество;

обычное взрывчатое вещество; Подрывник: ХМ818, неконтактный;

ХМ818, неконтактный; Габариты контейнера: 0.99м*1.09м*6.1м;

0.99м*1.09м*6.1м; Время развёртывания с марша: 30 минут.

ЗРК Patriot: цена

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд. GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели.

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