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ЗРК Patriot: основные характеристики, история создания и стоимость

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ЗРК Patriot: основные характеристики, история создания и стоимость

ЗРК "Patriot": основные характеристики, цена / Фото: commons.wikimedia.org

19 мая 2022 года Сенат США принял финансовую и военную помощь Украине на сумму 40 миллиардов долларов. В частности, планируется поставка ВСУ ЗРК Patriot. Читайте в материале ТСН.ua о его основных характеристиках и стоимости.

О передаче Украине ЗРК Patriot сообщили в Washington Post.

Главное назначение ЗРК Patriot – прикрытие военно-морских и военно-воздушных баз, а также крупных административно-промышленных центров от возможных средств воздушного нападения. Комплекс способен одновременно выявлять и распознавать более 100 воздушных целей, а затем непрерывно сопровождать восемь из них. А затем выпускать и наводить на каждую из восьми целей до трех ракет.

Немного истории

Разработка зенитно-ракетного комплекса Patriot началась в 1963 году, чтобы заменить ЗРК предыдущего поколения. Patriot был разработан в "Редстоунском арсенале" (Гантсвилль, Алабама). В феврале 1970 г. состоялось первое летное испытание ракеты, а 11 января 1974 г. впервые были выполнены маневры наведения по командам, поступавшим из наземной РЛС. На вооружение сухопутных войск США ЗРК "Patriot" был принят в 1982 году.

В зенитную батарею входят 4-8 ПУ (пусковых установок), каждая из которых имеет по четыре ракеты. Батарея – минимальное по составу тактико-огневое подразделение, которое может выполнять боевое задание самостоятельно. Чаще батарею используют в составе дивизиона.

Входящий в состав ЗРК "Patriot"

В ЗРК
В ЗРК "Patriot" используется ЗУР MIM-104A / Фото: commons.wikimedia.org

Состав зенитно-ракетного комплекса Patriot:

  • многофункциональная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой AN/MPQ-53;
  • пункт управления огнем AN/MSQ-104, пусковые установки М901, зенитные управляемые ракеты МИМ104;
  • источники энергоснабжения AN/MSQ-26;
  • средства связи, технологическое оборудование;
  • средства радиотехнической и инженерной маскировки.

В ЗРК Patriot используется ЗУР MIM-104A. Это одноступенчатая управляемая ракета, состоящая из следующих отсеков (от носовой до хвостовой части):

  • обтекатель;
  • ГСН;
  • боевая часть;
  • двигатель;
  • система управления (в которую входит блок управления, четыре крестообразно расположенных стабилизатора и четыре руля управления с гидроприводами).

Тактико-технические характеристики

  • Максимальная дальность перехвата цели: 80 км (в секторе 90 градусов);
  • Минимальная дальность перехвата цели: 3 км;
  • Максимальная высота перехвата цели: 24 км;
  • Минимальная высота перехвата цели: 0,06 км;
  • Количество одновременно обстреливаемых целей: 8 (в секторе 90 градусов);
  • Вероятность поражения цели: 0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6);
  • Вес ракеты: 912 кг;
  • Вес ракеты в ТПК: 1696 кг;
  • Диаметр: 0,41м;
  • Длина: 5,31 м;
  • Скорость: 3 – 5 м;
  • Управление: с помощью крестообразных стабилизационных хвостовых плоскостей;
  • Размах стабилизаторов: 0,87м;
  • Двигатель: РДТТ ТХ-486 фирмы Thiocol;
  • Время работы двигателя: 12 секунд;
  • Система наведения: на среднем участке – радиокомандная; на конечной – радиолакационная TVM;
  • Боевая часть: осколочно-фугасная;
  • Боевой заряд БЖД: обычное взрывчатое вещество;
  • Подрывник: ХМ818, неконтактный;
  • Габариты контейнера: 0.99м*1.09м*6.1м;
  • Время развёртывания с марша: 30 минут.

ЗРК Patriot: цена

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд. GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели.

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