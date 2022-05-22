ЗРК Patriot: основные характеристики, история создания и стоимость

19 мая 2022 года Сенат США принял финансовую и военную помощь Украине на сумму 40 миллиардов долларов. В частности, планируется поставка ВСУ ЗРК Patriot. Читайте в материале ТСН.ua о его основных характеристиках и стоимости.
О передаче Украине ЗРК Patriot сообщили в Washington Post.
Главное назначение ЗРК Patriot – прикрытие военно-морских и военно-воздушных баз, а также крупных административно-промышленных центров от возможных средств воздушного нападения. Комплекс способен одновременно выявлять и распознавать более 100 воздушных целей, а затем непрерывно сопровождать восемь из них. А затем выпускать и наводить на каждую из восьми целей до трех ракет.
Немного истории
Разработка зенитно-ракетного комплекса Patriot началась в 1963 году, чтобы заменить ЗРК предыдущего поколения. Patriot был разработан в "Редстоунском арсенале" (Гантсвилль, Алабама). В феврале 1970 г. состоялось первое летное испытание ракеты, а 11 января 1974 г. впервые были выполнены маневры наведения по командам, поступавшим из наземной РЛС. На вооружение сухопутных войск США ЗРК "Patriot" был принят в 1982 году.
В зенитную батарею входят 4-8 ПУ (пусковых установок), каждая из которых имеет по четыре ракеты. Батарея – минимальное по составу тактико-огневое подразделение, которое может выполнять боевое задание самостоятельно. Чаще батарею используют в составе дивизиона.
Входящий в состав ЗРК "Patriot"
Состав зенитно-ракетного комплекса Patriot:
- многофункциональная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой AN/MPQ-53;
- пункт управления огнем AN/MSQ-104, пусковые установки М901, зенитные управляемые ракеты МИМ104;
- источники энергоснабжения AN/MSQ-26;
- средства связи, технологическое оборудование;
- средства радиотехнической и инженерной маскировки.
В ЗРК Patriot используется ЗУР MIM-104A. Это одноступенчатая управляемая ракета, состоящая из следующих отсеков (от носовой до хвостовой части):
- обтекатель;
- ГСН;
- боевая часть;
- двигатель;
- система управления (в которую входит блок управления, четыре крестообразно расположенных стабилизатора и четыре руля управления с гидроприводами).
Тактико-технические характеристики
- Максимальная дальность перехвата цели: 80 км (в секторе 90 градусов);
- Минимальная дальность перехвата цели: 3 км;
- Максимальная высота перехвата цели: 24 км;
- Минимальная высота перехвата цели: 0,06 км;
- Количество одновременно обстреливаемых целей: 8 (в секторе 90 градусов);
- Вероятность поражения цели: 0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6);
- Вес ракеты: 912 кг;
- Вес ракеты в ТПК: 1696 кг;
- Диаметр: 0,41м;
- Длина: 5,31 м;
- Скорость: 3 – 5 м;
- Управление: с помощью крестообразных стабилизационных хвостовых плоскостей;
- Размах стабилизаторов: 0,87м;
- Двигатель: РДТТ ТХ-486 фирмы Thiocol;
- Время работы двигателя: 12 секунд;
- Система наведения: на среднем участке – радиокомандная; на конечной – радиолакационная TVM;
- Боевая часть: осколочно-фугасная;
- Боевой заряд БЖД: обычное взрывчатое вещество;
- Подрывник: ХМ818, неконтактный;
- Габариты контейнера: 0.99м*1.09м*6.1м;
- Время развёртывания с марша: 30 минут.
ЗРК Patriot: цена
Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд. GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели.
Читайте также:
- ЗРК "Мистраль": все, что нужно знать о норвежском оружии, где оно используется