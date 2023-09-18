ЗРК, шесть артсредств и пункт управления врага: какой ущерб нанесли оккупантам ракетные войска ВСУ

Подразделения ракетных войск также поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Минобороны Украины 18 сентября.

Отмечается, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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"Подразделениями ракетных войск поражены два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один зенитно-ракетный комплекс, шесть артиллерийских средств, один пункт управления противника", — говорится в строительстве Генштаба.

Напомним, во временно оккупированном Светлодарске Бахмутского района Донецкой области Вооруженные Силы Украины успешно "демилитаризовали" два зенитно-ракетных комплекса Бук-М3.

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