ЗРК, шесть артсредств и пункт управления врага: какой ущерб нанесли оккупантам ракетные войска ВСУ

Подразделения ракетных войск также поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Минобороны Украины 18 сентября.
Отмечается, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
"Подразделениями ракетных войск поражены два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один зенитно-ракетный комплекс, шесть артиллерийских средств, один пункт управления противника", — говорится в строительстве Генштаба.
Напомним, во временно оккупированном Светлодарске Бахмутского района Донецкой области Вооруженные Силы Украины успешно "демилитаризовали" два зенитно-ракетных комплекса Бук-М3.
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