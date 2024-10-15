ВСУ держат оборону в Луганской области, несмотря на атаки врага — Лысогор

Враг использует РСЗО и дроны для атак в Луганской области.

Российские военные получили задачу достичь границ Харьковской области.

Об этом рассказал в эфире Эспрессо начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"В Луганской области продолжаются ожесточенные бои. Произошли изменения в расположении войск, но ребята восстановили позиции. Враг всеми силами пытается атаковать и захватить наши населенные пункты, выбить ребят с позиций, имея задачу выйти на границы с Харьковской областью", — сказал он.

Начальник Луганской областной военной администрации сообщил, что украинские Силы обороны успешно держат оборону в Луганской области, нанося противнику большие потери и не позволяя ему достичь своих задач.

Лысогор сообщил, что активные бои продолжаются постоянно, особенно возле Белогоровки, Невского и Серебрянского лесничества. Враг совершает непрерывные атаки, используя РСЗО и беспилотную авиацию для ударов по логистическим путям. Он подчеркнул, что ситуация сложна из-за новых резервов, подброшенных врагом.

Напомним, в ночь на 15 октября российские войска атаковали Украину, используя ракеты и 17 ударных дронов. Украинская ПВО смогла сбить часть дронов.

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