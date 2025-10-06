"Зуб за зуб": какие украинские города Россия оставила без света и чем отвечает Украина

Россия стремится оставить украинцев без света и тепла зимой / © ТСН.ua

Реклама

С началом осени Россия усилила массированные атаки на энергетические объекты Украины, чтобы создать украинцам масштабные блекауты зимой.

В результате ударов по трансформаторным подстанциям в Харькове и электросетям во Львове и на Черниговщине города остались без света и тепла.

В то же время, Украина дает врагу жесткий ответ: Силы обороны атакуют ключевые военно-экономические объекты агрессора, включая завод взрывчатки и нефтяной терминал, а налеты беспилотников уже вызвали топливный кризис в самой России.

Реклама

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Россия атакует энергетику Украины: какие города остались без света

С началом осени армия РФ совершает массированные атаки на энергетические объекты Украины. Так, ночью 6 октября россияне атаковали Харьков ударными дронами.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что на протяжении последних атак РФ уничтожены две трансформаторные подстанции, которые питали Харьков.

Городской голова Харькова Игорь Терехов / © ТСН.ua

«Это серьезный удар по мощностям АО „Харьковоблэнерго“. И, глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны», — предупредил глава города.

Реклама

В то же время Игорь Терехов заверил, что энергетики восстановили свет большинства абонентов, сократив количество обесточенных до 3,5 тысячи. Вместе с тем, он призвал смотреть правде в глаза: Россия не прекратит террор, и в любой момент может произойти новый удар по критической инфраструктуре, поэтому город должен быть готов ко всему.

Ранее в ночь на 5 октября Россия совершила одну из самых больших осенних атак, запустив почти 550 беспилотников и ракет по городам и селам Украины и целясь по энергосистеме страны.

Последствия атаки на Львовщину 5 октября

В результате ударов по энергетической инфраструктуре произошло отключение электроэнергии во Львове, а в Запорожской области 73 000 жителей остались без света.

В результате российских атак в Шостке на Сумщине продолжается блекаут: свет появляется кое-где на короткие промежутки времени и исчезает снова. К утру понедельника с газом было уже более половины домов города. Как сообщили в Сумской ОВА, сейчас продолжаются ремонтные работы.

Реклама

Водоснабжение в Шосткинской громаде происходит по графику: с 06:30 до 09:00; с 11:30 до 14:00 и с 17:00 до 21:00, но, как отмечает издание «Кордон.Медиа» со ссылкой на местных жителей, по большей части воды нет.

Между тем, на Черниговщине из-за сложной ситуации в энергосети вследствие российских ударов продолжают действовать графики почасового отключения света в формате «3 через 3». Глава ОВА Вячеслав Чаус 6 октября сообщил, что энергетики работают над восстановлением, чтобы быстрее всего заживить абонентов.

Россияне стремятся лишить украинцев тепла в зимний период

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий сообщил, что во время ночной атаки 5 октября Россия целенаправленно поразила объекты газовой инфраструктуры.

«Атакованы гражданские объекты, которые снабжают людей газом во время отопительного сезона. К сожалению, есть попадания и разрушения», — написал он в соцсети.

Реклама

Он отметил, что эти маниакальные террористические удары не имеют никакого военного значения, а направлены только на одно: лишить украинцев газа и тепла в зимний период.

«Эти маниакальные террористические удары направлены только на одно — лишить украинцев газа, тепла и света», — отметил он.

Сергей Корецкий не уточнил, в каких регионах Украины повреждены объекты газовой инфраструктуры, добавив, что газовики и спасатели «ликвидируют последствия и оценивают масштабы повреждений».

Ранее, в ночь на 3 октября агрессорка Россия осуществила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины с начала полномасштабной войны.

Реклама

Жесткий ответ Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 2 октября предупреждал, что обстрелы российскими войсками энергетической инфраструктуры не останутся без ответа. Он отмечал, что эти действия представляют угрозу не только Украине, но и безопасности Европы, и призвал международное сообщество использовать все инструменты, чтобы остановить агрессию Кремля.

Следовательно, беспилотники в ночь на 6 октября атаковали теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Клинцах Брянской области России.

Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что россияне получают обещанный ответ.

«Брянская область, ТЭЦ. Россияне получают ответ», — написал в Сети Коваленко.

Реклама

В то же время днем 6 октября в российском Белгороде был нанесен ракетный удар по электроподстанции «Луч» второй раз за сутки. Атака повлекла за собой пожар и исчезновение электроэнергии в части города. Накануне поздно вечером 5 октября эта же подстанция уже была атакована, что привело к блекауту и частичному отключению водоснабжения.

По неофициальной информации российских пабликов, в результате дневной атаки погиб один человек.

Ранее поздно вечером 5 октября в Белгороде была атакована электроподстанция «Луч», произошел блекаут и частично исчезло водоснабжение. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил «повреждение энергетики», что привело к отключениям света в Белгороде и окрестных районах.

ВСУ атакуют объекты окупантов в России и Крыму

В ночь на 6 октября Силы обороны нанесли удары по ключевым военно-экономическим объектам агрессора. Генштаб ВСУ подтвердил поражение Завода им. Е.М. Свердлова — одного из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов. В районе завода зафиксированы многочисленные взрывы и пожар.

Реклама

Кроме того, попадания были по Морскому нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии и по боеприпасам 18-й общевойсковой армии РФ в Крыму. Эти удары направлены на снижение наступательного потенциала врага, поскольку терминал использовался для снабжения армии.

Война / © Associated Press

Ранее ночью, 5 октября, беспилотники атаковали одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, являющееся ключевым в обеспечении топливом как внутреннего рынка, так и экспорта — завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

Предприятие расположено примерно в 800 километрах от ближайшей границы с Украиной.

Еще раньше, в ночь на 4 октября, Силы специальных операций (ССО) ВСУ поразили важный нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области Российской Федерации.

Реклама

Украинские удары по НПЗ влияют на топливный кризис в РФ

Целенаправленные удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России усугубляют топливный кризис в агрессоре и могут повлиять на мнение Дональда Трампа по Украине, пишет The Economist.

Атаки, количество которых растет уже поразили до 40% мощностей нефтепереработки РФ, что составляет потерю более 1 миллиона баррелей в день. Издание отмечает, что подобные атаки могут стать ежедневными.

Атака на НПЗ в Краснодарском крае.

Руководитель отдела ценообразования на нефтепродукты в Европе в Argus Media Бенедикт Джордж отмечает, что повторные удары по объектам (например, по НПЗ в Рязани) наносят длительное повреждение крекинговым установкам, которые трудно заменить из-за санкций.

Поэтому экспорт дизельного топлива сократился на 30%, отмечает The Economist. Вицепремьер России Александр Новак был вынужден объявить о частичном запрете на экспорт дизеля. Кризис ощущается по всей стране — от Владивостока до оккупированного Крыма, где ввели нормирование горючего.

Реклама

Эксперт из Центра Карнеги Сергей Вакуленко добавляет, что давление больше всего ощущают независимые энергетические компании России.

Ранее издание Reuters сообщало, что из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ и проблем с логистикой, бензин АИ-92 и АИ-95 начал исчезать из автозаправочных колонок.

В то же время медиа The Insider в конце сентября сообщало о перебоях с поставкой топлива в Забайкальском и Хабаровском крае. Кроме того, дефицит топлива наблюдался в 10 субъектах РФ: в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и Ростовской областях.

В октябре российские медиа сообщали о перебоях со снабжением горючего в Алтайском крае.

Реклама

Украина усилит защиту энергообъектов

Президент Украины Владимир Зеленский 6 октября провел Ставку верховного главнокомандующего, где главным вопросом была защита энергетики.

По его словам, были доклады военных командующих о развертывании ПВО, в частности, дополнительных возможностей. Также состоялся подробный разговор по защите самих энергообъектов, конкретных общин.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

«Дополнительно еще нужны ресурсы, чтобы был правильный ответ на каждую проблему. Мы решили эти вопросы и заполнили все запросы руководителей, прежде всего, Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей — запросы по финансам, по помощи», — отметил президент.

Зеленский рассказал, что сейчас обсуждается вопрос с партнерами по газоснабжению. Глава государства отметил, что Нидерланды и Норвегия готовы поддержать Украину.

Реклама

«Четкие задачи есть и по газу — говорим об этом с партнерами, и уже есть готовность Премьера Нидерландов помогать и поддерживать нас — сегодня я с ним об этом говорил. Также есть готовность Норвегии — очень спасибо партнерам. МИД Украины соберет послов государств, которые могут помочь», — сказал Зеленский.

К чему готовиться украинцам зимой

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 6 октября сообщил, что из-за российских атак Украине придется импортировать газ из-за границы.

В то же время он заверил, что власть готова к этим вызовам и обеспечит население газом.

«Деньги на импорт газа, чтобы у людей был газ. Мы понимаем, какой объем денег нужен. И считаем, что мы будем готовы к такому вызову», — отметил президент.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Кроме того, Владимир Зеленский признался, что пока не может прогнозировать, что будет с электроснабжением.

«Что будет с электричеством, сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем ответным вызовам, мы ежедневно работаем над этим. Будем защищать», — заверил президент.

Между тем военнослужащий Сил ТРО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире «24 Канала» подчеркнул, что Украина знает, какие действовать в случае отключений.

«Что известно о намерениях врага? Для ряда регионов риски растут — это прифронтовые территории. Враг будет пытаться ослабить украинские позиции в энергетике и создать проблемы водо-, газо- и теплоснабжения», — отметил он.

Реклама

По словам Мусиенко, Россия не сможет надолго обесточить Украину. Наша страна уже накопила опыт борьбы с блекаутами и успешно преодолевает последствия российского энергетического террора.

Напомним, Украина начала использовать крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». Для России это огромная проблема, ведь это оружие может прорвать его в противовоздушную оборону. Кроме того, эксперты отмечают, что боевая часть ракеты «Фламинго» вдвое мощнее американского Tomahawk. Скорость Фламинго составляет до 950 км/ч.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.