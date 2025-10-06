ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Война
813
8 мин

"Зуб за зуб": какие украинские города Россия оставила без света и чем отвечает Украина

Россия усилила осенние атаки на энергосистему Украины, оставляя города без света и тепла. Украина дает жесткий ответ, поражая ключевые военно-экономические объекты агрессора.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Россия стремится оставить украинцев без света и тепла зимой

Россия стремится оставить украинцев без света и тепла зимой / © ТСН.ua

С началом осени Россия усилила массированные атаки на энергетические объекты Украины, чтобы создать украинцам масштабные блекауты зимой.

В результате ударов по трансформаторным подстанциям в Харькове и электросетям во Львове и на Черниговщине города остались без света и тепла.

В то же время, Украина дает врагу жесткий ответ: Силы обороны атакуют ключевые военно-экономические объекты агрессора, включая завод взрывчатки и нефтяной терминал, а налеты беспилотников уже вызвали топливный кризис в самой России.

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Россия атакует энергетику Украины: какие города остались без света

С началом осени армия РФ совершает массированные атаки на энергетические объекты Украины. Так, ночью 6 октября россияне атаковали Харьков ударными дронами.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что на протяжении последних атак РФ уничтожены две трансформаторные подстанции, которые питали Харьков.

Городской голова Харькова Игорь Терехов / © ТСН.ua

Городской голова Харькова Игорь Терехов / © ТСН.ua

«Это серьезный удар по мощностям АО „Харьковоблэнерго“. И, глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны», — предупредил глава города.

В то же время Игорь Терехов заверил, что энергетики восстановили свет большинства абонентов, сократив количество обесточенных до 3,5 тысячи. Вместе с тем, он призвал смотреть правде в глаза: Россия не прекратит террор, и в любой момент может произойти новый удар по критической инфраструктуре, поэтому город должен быть готов ко всему.

Ранее в ночь на 5 октября Россия совершила одну из самых больших осенних атак, запустив почти 550 беспилотников и ракет по городам и селам Украины и целясь по энергосистеме страны.

Последствия атаки на Львовщину 5 октября

Последствия атаки на Львовщину 5 октября

В результате ударов по энергетической инфраструктуре произошло отключение электроэнергии во Львове, а в Запорожской области 73 000 жителей остались без света.

В результате российских атак в Шостке на Сумщине продолжается блекаут: свет появляется кое-где на короткие промежутки времени и исчезает снова. К утру понедельника с газом было уже более половины домов города. Как сообщили в Сумской ОВА, сейчас продолжаются ремонтные работы.

Водоснабжение в Шосткинской громаде происходит по графику: с 06:30 до 09:00; с 11:30 до 14:00 и с 17:00 до 21:00, но, как отмечает издание «Кордон.Медиа» со ссылкой на местных жителей, по большей части воды нет.

Между тем, на Черниговщине из-за сложной ситуации в энергосети вследствие российских ударов продолжают действовать графики почасового отключения света в формате «3 через 3». Глава ОВА Вячеслав Чаус 6 октября сообщил, что энергетики работают над восстановлением, чтобы быстрее всего заживить абонентов.

Россияне стремятся лишить украинцев тепла в зимний период

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий сообщил, что во время ночной атаки 5 октября Россия целенаправленно поразила объекты газовой инфраструктуры.

«Атакованы гражданские объекты, которые снабжают людей газом во время отопительного сезона. К сожалению, есть попадания и разрушения», — написал он в соцсети.

Он отметил, что эти маниакальные террористические удары не имеют никакого военного значения, а направлены только на одно: лишить украинцев газа и тепла в зимний период.

«Эти маниакальные террористические удары направлены только на одно — лишить украинцев газа, тепла и света», — отметил он.

Сергей Корецкий не уточнил, в каких регионах Украины повреждены объекты газовой инфраструктуры, добавив, что газовики и спасатели «ликвидируют последствия и оценивают масштабы повреждений».

Ранее, в ночь на 3 октября агрессорка Россия осуществила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины с начала полномасштабной войны.

Жесткий ответ Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 2 октября предупреждал, что обстрелы российскими войсками энергетической инфраструктуры не останутся без ответа. Он отмечал, что эти действия представляют угрозу не только Украине, но и безопасности Европы, и призвал международное сообщество использовать все инструменты, чтобы остановить агрессию Кремля.

Следовательно, беспилотники в ночь на 6 октября атаковали теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Клинцах Брянской области России.

Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что россияне получают обещанный ответ.

«Брянская область, ТЭЦ. Россияне получают ответ», — написал в Сети Коваленко.

В то же время днем 6 октября в российском Белгороде был нанесен ракетный удар по электроподстанции «Луч» второй раз за сутки. Атака повлекла за собой пожар и исчезновение электроэнергии в части города. Накануне поздно вечером 5 октября эта же подстанция уже была атакована, что привело к блекауту и частичному отключению водоснабжения.

По неофициальной информации российских пабликов, в результате дневной атаки погиб один человек.

Ранее поздно вечером 5 октября в Белгороде была атакована электроподстанция «Луч», произошел блекаут и частично исчезло водоснабжение. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил «повреждение энергетики», что привело к отключениям света в Белгороде и окрестных районах.

ВСУ атакуют объекты окупантов в России и Крыму

В ночь на 6 октября Силы обороны нанесли удары по ключевым военно-экономическим объектам агрессора. Генштаб ВСУ подтвердил поражение Завода им. Е.М. Свердлова — одного из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов. В районе завода зафиксированы многочисленные взрывы и пожар.

Кроме того, попадания были по Морскому нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии и по боеприпасам 18-й общевойсковой армии РФ в Крыму. Эти удары направлены на снижение наступательного потенциала врага, поскольку терминал использовался для снабжения армии.

Война / © Associated Press

Война / © Associated Press

Ранее ночью, 5 октября, беспилотники атаковали одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, являющееся ключевым в обеспечении топливом как внутреннего рынка, так и экспорта — завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

Предприятие расположено примерно в 800 километрах от ближайшей границы с Украиной.

Еще раньше, в ночь на 4 октября, Силы специальных операций (ССО) ВСУ поразили важный нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области Российской Федерации.

Украинские удары по НПЗ влияют на топливный кризис в РФ

Целенаправленные удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России усугубляют топливный кризис в агрессоре и могут повлиять на мнение Дональда Трампа по Украине, пишет The Economist.

Атаки, количество которых растет уже поразили до 40% мощностей нефтепереработки РФ, что составляет потерю более 1 миллиона баррелей в день. Издание отмечает, что подобные атаки могут стать ежедневными.

Атака на НПЗ в Краснодарском крае.

Атака на НПЗ в Краснодарском крае.

Руководитель отдела ценообразования на нефтепродукты в Европе в Argus Media Бенедикт Джордж отмечает, что повторные удары по объектам (например, по НПЗ в Рязани) наносят длительное повреждение крекинговым установкам, которые трудно заменить из-за санкций.

Поэтому экспорт дизельного топлива сократился на 30%, отмечает The Economist. Вицепремьер России Александр Новак был вынужден объявить о частичном запрете на экспорт дизеля. Кризис ощущается по всей стране — от Владивостока до оккупированного Крыма, где ввели нормирование горючего.

Эксперт из Центра Карнеги Сергей Вакуленко добавляет, что давление больше всего ощущают независимые энергетические компании России.

Ранее издание Reuters сообщало, что из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ и проблем с логистикой, бензин АИ-92 и АИ-95 начал исчезать из автозаправочных колонок.

В то же время медиа The Insider в конце сентября сообщало о перебоях с поставкой топлива в Забайкальском и Хабаровском крае. Кроме того, дефицит топлива наблюдался в 10 субъектах РФ: в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и Ростовской областях.

В октябре российские медиа сообщали о перебоях со снабжением горючего в Алтайском крае.

Украина усилит защиту энергообъектов

Президент Украины Владимир Зеленский 6 октября провел Ставку верховного главнокомандующего, где главным вопросом была защита энергетики.

По его словам, были доклады военных командующих о развертывании ПВО, в частности, дополнительных возможностей. Также состоялся подробный разговор по защите самих энергообъектов, конкретных общин.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

«Дополнительно еще нужны ресурсы, чтобы был правильный ответ на каждую проблему. Мы решили эти вопросы и заполнили все запросы руководителей, прежде всего, Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей — запросы по финансам, по помощи», — отметил президент.

Зеленский рассказал, что сейчас обсуждается вопрос с партнерами по газоснабжению. Глава государства отметил, что Нидерланды и Норвегия готовы поддержать Украину.

«Четкие задачи есть и по газу — говорим об этом с партнерами, и уже есть готовность Премьера Нидерландов помогать и поддерживать нас — сегодня я с ним об этом говорил. Также есть готовность Норвегии — очень спасибо партнерам. МИД Украины соберет послов государств, которые могут помочь», — сказал Зеленский.

К чему готовиться украинцам зимой

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 6 октября сообщил, что из-за российских атак Украине придется импортировать газ из-за границы.

В то же время он заверил, что власть готова к этим вызовам и обеспечит население газом.

«Деньги на импорт газа, чтобы у людей был газ. Мы понимаем, какой объем денег нужен. И считаем, что мы будем готовы к такому вызову», — отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Кроме того, Владимир Зеленский признался, что пока не может прогнозировать, что будет с электроснабжением.

«Что будет с электричеством, сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем ответным вызовам, мы ежедневно работаем над этим. Будем защищать», — заверил президент.

Между тем военнослужащий Сил ТРО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире «24 Канала» подчеркнул, что Украина знает, какие действовать в случае отключений.

«Что известно о намерениях врага? Для ряда регионов риски растут — это прифронтовые территории. Враг будет пытаться ослабить украинские позиции в энергетике и создать проблемы водо-, газо- и теплоснабжения», — отметил он.

По словам Мусиенко, Россия не сможет надолго обесточить Украину. Наша страна уже накопила опыт борьбы с блекаутами и успешно преодолевает последствия российского энергетического террора.

Напомним, Украина начала использовать крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». Для России это огромная проблема, ведь это оружие может прорвать его в противовоздушную оборону. Кроме того, эксперты отмечают, что боевая часть ракеты «Фламинго» вдвое мощнее американского Tomahawk. Скорость Фламинго составляет до 950 км/ч.

Дата публикации
Количество просмотров
813
