"Зубы дракона" не помогут: Маломуж рассказал о сценариях контрнаступления ВСУ

У Вооруженные сил Украины есть несколько сценариев для эффективного контрнаступления на фоне паники захватчиков. Особенно обеспокоены россияне на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом рассказал генерал армии и руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в комментарии для "24 канала".

Эффективная работа партизан в тылу на юге, поражение вражеских ключевых позиций, логистики, путей и штабов вызовут еще большую панику. Усилить ее могут мощные удары ракетными системами, авиацией и дронами, отметил он.

"Россияне уже панически настроены, что мы будем наступать. То, что было у них в страшных снах – будет в реалиях. Все будет двигаться, лететь, огневые валы будут уничтожаться, "зубы дракона" не сработают. Мощные группировки ударят с тыла, или мы их просто обойдем и здесь может быть паника и движение в Крым", – предположил генерал.

Благодаря панике россиян следует ожидать и заход украинских военных в Крым, откуда можно наносить мощные удары по Крымскому мосту и Черноморскому флоту.

"Это колоссальный формат, который будет подталкивать их к побегу. А убегать будет некуда – море, кровь, паромы не справляются, моста нет. Это один из сценариев, который будет близок к реальности. Мы формируем подходы, нестандартные стратегии. Враг настроен на поражение и мощные удары. Но нужно планировать так, чтобы он надеялся только на спасение своей жизни", – подчеркнул Маломуж.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что во время контрнаступления Украина отвоюет стратегически важные территории.