"Зубы точно обломаем", — Кличко дал четкий ответ о возможной попытке россиян снова взять Киев

Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, существует ли угроза повторить то, что россияне очень хотят и могут ли они снова попытаться взять Киев.

Главной целью для россиян была и остается: захватить сердце Украины – столицу. Об этом нельзя забывать.

Об этом городской голова Виталий Кличко заявил в интервью Радио НВ.

"Вопрос в другом: смогут они или нет? Даю четкий ответ: никогда", — отметил он.

По словам Кличко, оккупанты сейчас изменили тактику: если им проглотить все целиком не удалось, хотят теперь постепенно это сделать, шаг за шагом.

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"Сейчас россияне перебросили много сил на восток страны, где продолжаются упорные бои. Но и это им не удается и, убежден, что не удастся, потому что такой мотивации, как у наших ребят, ни у кого не может быть. Мы защищаем наших детей и наше будущее", — подчеркнул мэр.

Также Кличко рассказал о мерах безопасности в городе.

"Общаюсь с нашими военными и могу сказать, что они работают достаточно системно для того, чтобы обеспечить то, чтобы любая последующая попытка, если таковая будет, не была ни в коем случае реализована. Если у кого-то желание будет, зубы мы ему точно обломаем". ", – резюмировал он.

Ранее Кличко рассказал, чего ждать киевлянам 8-9 мая.

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