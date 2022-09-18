"Зверь крепко ранен, но он еще жив": военный эксперт оценил потенциал оккупантов

Диктатор Владимир Путин, очевидно, не отказался от своих захватнических намерений по отношению к Украине.

Российские войска терпят неудачи на фронте, они истощены, но у них еще есть потенциал воевать.

Об этом заявил военный эксперт Петр Черник во время телемарафона.

"Зверь крепко ранен, но он еще жив. Должны, собственно, помнить слова Путина, который сказал, что крыса загнана в угол, может быть крайне опасна. Это действительно так. Действительно, он терпит стратегическое поражение и Российская Федерация попала в ловушки. Трезво осознавать, что поражение Путина и России — это его физическая смерть, а Российская Федерация станет на путь распада. Они очень хорошо помнят, что делают с проигравшими тиранами. Впрочем, поверьте — враг не собирается сдаваться, потенциал у него еще есть. В стратегическом итоге мы обязательно эту игру выигрываем, однако считаю, что нам нужно очень резко выдохнуть, перевести состояние от эйфории до нуля, и готовиться к дальнейшему изнурительному противоборству", — сказал он.

Ранее западный аналитик заявлял, что следующие шаги россиян будут зависеть от решения Путина, который может попытаться затянуть конфликт в надежде на истощение западной поддержки и развал экономики Украины. Относительно переломного момента войны исследователь считает, что это произошло еще в июле, когда США предоставили Украине дальнобойную артиллерию. Теперь ВСУ умело используют ее, чтобы избивать по обеспечению и командованию армии РФ.

Оккупанты лбом бьются в украинскую оборону: что происходит на фронте

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