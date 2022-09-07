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Звереют перед отступлением: в Купянске оккупанты удерживают гражданских в заложниках

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Звереют перед отступлением: в Купянске оккупанты удерживают гражданских в заложниках

Фото: Associated Press

А в селе Казацкое в Херсонской области россияне принудительно выселяют местных жителей из частного сектора.

Российские оккупационные войска продолжают нарушать все нормы международного гуманитарного права. Захватчики содержат гражданских в качестве заложников.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 7 сентября.

Так, в Купянске Харьковской области захватчики незаконно удерживают около 40 человек местных граждан в местном отделении полиции.

Из частного сектора населённого пункта Казачье Херсонской области россияне принудительно выселяют местных жителей. Также снова фиксируются случаи размещения оккупантами вооружения и военной техники во дворах учебных заведений.

Ранее захватчики назвали новую сакральную дату "референдума" в оккупированных регионах Украины.

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