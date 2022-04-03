"Зверюги" в Минобороны России сотни убитых под Киевом считают "провокацией"

Российская сторона отрицает причастность к страшным преступлениям.

В Минобороны России наконец-то отреагировали на страшные убийства мирных жителей под Киевом. Это произошло после того, как все мировые лидеры сделали заявления по поводу трагедий. В ведомстве считают, что "некие преступления совершили не русские солдаты".

“Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-либо “преступлениях” российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией. За время пребывания Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий”, — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, всю Киевскую область, находившуюся под временной российской оккупацией, освободили Вооруженные силы Украины. Когда украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное шокировало — оккупанты устроили геноцид на территории Украины. Русские грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали. Только в Буче Киевской области оккупанты зверски убили не менее 300 гражданских людей.

Украина просит Международный уголовный суд приехать на Киевщину для сбора доказательств о преступлениях России: глава МИД Кулеба заявил о массовых убийствах, пытках, мародерстве и изнасиловании, совершенных российской армией.

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