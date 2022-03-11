"Звери живые и ухоженные": как в Киевском зоопарке живут животные во время войны

"Звери живые и ухоженные": как в Киевском зоопарке живут животные во время войны

Сейчас в зоопарке есть все необходимые вещи, необходимые для ухода за зверями.

В Киевском зоопарке во время войны живут животные. Они обеспечены всеми необходимыми вещами, которые нужны для ухода за ними.

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Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он рассказал, что корма, воды и лекарств для животных хватит на две-три недели. Правда, рационы зверей были скорректированы ветеринарной службой заведения в соответствии с общепринятой нормой взаимозаменяемых кормов.

Сотрудники зоопарка продолжают ходить на работу.

"Хотя и закрытый для посетителей Киевский зоопарк, но все звери живые, ухоженные. На месте работают все специалисты. Зоопарк обеспечен всем необходимым минимум на две-три недели, чтобы после победы открыть двери для посетителей", — сообщил Николай Поворозник.

Напомним, в Киевском зоопарке за время войны родились два козлята и два кошачьих лемура.

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