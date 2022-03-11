"Звери живые и ухоженные": как в Киевском зоопарке живут животные во время войны

Сейчас в зоопарке есть все необходимые вещи, необходимые для ухода за зверями.
В Киевском зоопарке во время войны живут животные. Они обеспечены всеми необходимыми вещами, которые нужны для ухода за ними.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Он рассказал, что корма, воды и лекарств для животных хватит на две-три недели. Правда, рационы зверей были скорректированы ветеринарной службой заведения в соответствии с общепринятой нормой взаимозаменяемых кормов.
Сотрудники зоопарка продолжают ходить на работу.
"Хотя и закрытый для посетителей Киевский зоопарк, но все звери живые, ухоженные. На месте работают все специалисты. Зоопарк обеспечен всем необходимым минимум на две-три недели, чтобы после победы открыть двери для посетителей", — сообщил Николай Поворозник.
Напомним, в Киевском зоопарке за время войны родились два козлята и два кошачьих лемура.
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