"Зверский обстрел Украины": на Банковой сообщили, какие объекты под прицелом россиян

Россияне продолжают терроризм и для обстрелов Украины используют авиацию и огромное количество ракет по объектам критической инфраструктуры.

Российские военные массированно стряпают по объектам критической инфраструктуры Украины для уничтожения энергообеспечения страны. Под прицелом энергообъекты городов Украины.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Зверский обстрел Украины. россияне продолжают терроризм. Применяют авиацию и огромное количество ракет по объектам критической инфраструктуры для уничтожения энергообеспечения страны! Уже однозначно понятно, что большая часть ракет попала в энергосистемы разных городов", — написал он.

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Тимошенко предупредил, что под прицелом РФ энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельнитчины, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, в целом, весь юг.

"Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовыми к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений. Например, только в Киевской области ПВО сбило шесть ракет, но есть попадание в ТЭЦ. Профильные службы прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов" ", — добавил чиновник.

Тимошенко заверил, что " нет такой ракеты, которая заставит Украину отступить".

Карта ударов по Украине сегодня 10 октября / Фото: Фото из социальных сетей

Обстрелы Украины

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы.

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары россиян на городах Украины утром 10 октября и призвал украинцев не оставлять укрытий, быть сильными и беречь себя и родных. Глава государства подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине есть погибшие и раненные.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в результате ракетных ударов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и в Киеве.

По последней информации, в Киеве раздалась новая серия взрывов. Работает ПВО. В Ивано-Франковской области прогремели взрывы.

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