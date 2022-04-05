Зверства армии России в Буче: Арестович объяснил, к каким последствиям это приведет в военном плане

Зверства армии России в Буче: Арестович объяснил, к каким последствиям это приведет в военном плане

Советник Офиса президента заявил о возможном существенном продвижении по трем линиям.

Трагические события в Буче чреваты крупным международным расследованием. А вот в военном плане возможно существенное продвижение по трем линиям.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

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"В военном плане есть три линии, по которым может быть существенное продвижение. Первое. Передачу тяжелого вооружения и вообще вооружение в Украину ускорят. Потому что после Бучи невозможно оставаться нейтральным...

Второе – санкции. Раньше шестой пакет ехал со скрипом. Сейчас приняли моментально, уже седьмой (пакет санкций – ред.) на подходе. А это удар по ближайшему окружению Путина, по чиновникам, новые секторальные санкции, банковские и так далее... Совершенно серьезно маячит отказ Европы от энергоносителей России. Полный отказ. Навсегда заглушены газовые скважины и т.д.

И третье – это нарастающая международная изоляция… Блокирование заседания Совета безопасности ООН, которое российская сторона планировала провести с обвинениями украинской стороны за постановку… А вот британцы, весь апрель председательствующие в Совбезе ООН как раз созывают. И это несовместимо с британской повесткой. И как бы не доигралась Российская Федерация до вылета из ООН, хотя, конечно, ООН это самый консервативный инструмент, но Генассамблея может преодолеть это. Но то, что стремительно изоляция нарастает путинского режима, этого достаточно", — заявил Арестович.

Напомним, в понедельник, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденные от захватчиков населенные пункты Буча, Ирпень и Стоянка возле Киева. В этих населенных пунктах российские оккупанты осуществляли геноцид украинцев. Они грабили дома мирных жителей, а самих людей похищали, пытали, издевались, убивали. Населенные пункты потерпели значительные разрушения от артиллерийских обстрелов и авиударов.

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