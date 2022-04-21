"Зверства" батальона "Азов": Россия привлекла к пропаганде эксразведчика Швейцарии Бода

Центр противодействия дезинформации при СНБО предупредил, что Россия использует бывшего сотрудника швейцарской разведки Жака Бода для демонизации Украины, США, Европы и НАТО.

Российская пропаганда называет Бода "откровенным европейским силовиком".

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации 21 апреля.

Экс-работник швейцарской разведки распространяет в иностранном информационном сегменте тезис о том, что "США и Европа, в отличие от России, не хотят мира в Украине".

"Этот же "честный военный" вспоминает и уже немного подзабытый в последние дни нарратив кремля о "неисполненных Украиной Минских соглашениях", — отметили в ЦПД.

С начала полномасштабной войны в Украине Бод регулярно рассказывает о "восторге от скорости спецоперации, с которой ее совершает российская армия", а также о "достоверно известных зверствах батальона "Азов".

В ЦПД напомнили, что в 2018 году Бод сообщал о том, что "Киев готовит массированное наступление на Донбасс". Этот же тезис Кремль возродил перед 24 февраля как одну из причин начала войны с Украиной.

Напомним, накануне российская пропаганда распространила информацию о том, что следователи РФ осмотрели Мариупольскую больницу, якобы "терпевшую украинские обстрелы", и "обнаружили десятки тел мирных жителей".

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