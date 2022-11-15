Зверства оккупантов в Херсонской области – в полиции рассказали о количестве выявленных преступлений

На деоккупированных территориях Херсонской области правоохранители уже зафиксировали 414 военных преступлений, совершенных солдатами российской армии.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала спикер Национальной полиции Украины Марьяна Рева.

"Со времени деоккупации части Херсонской области Национальная полиция Украины уже зафиксировала 414 военных преступлений, совершенных российскими военными. Больше всего из них — нарушение традиций и ведения войны. То есть обстрелы, неправомерные действия с гражданским населением, кражи и коллаборационизм", — рассказала спикер.

Рева рассказала, что по состоянию на сейчас на деоккупированной территории области обнаружили три застенки россиян.

"В частности, такие места находят по свидетельствам людей, которые рассказывают о действиях оккупантов. Всю эту информацию мы будем проверять, однако в первую очередь туда должны зайти взрывотехники. Я хочу подчеркнуть, что каждое преступление россиян на территории Украины будет тщательно зафиксировано", — резюмировала она.

Преступления оккупантов в Херсонской области

После освобождения правого берега Днепра на деоккупированных территориях Херсонщины стали обнаруживать тела мирных людей, убитых российскими захватчиками.

4 ноября в освобожденном от оккупантов в селе Высокополье Херсонской области обнаружили три тела со следами насильственной смерти. По предварительным данным, российские военные расстреляли трех гражданских и зарыли их тела вблизи частных домов.

Так, 12 ноября стало известно, что в Бериславском районе Херсонской области обнаружили останки людей , которых убили оккупанты. По предварительным данным, они принадлежат трем местным жителям.

В понедельник, 14 ноября, в поселке Херсонской области правоохранители обнаружили в подвале тела супругов фермеров, которых убили российские оккупанты.

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