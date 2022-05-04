Зверства российских военных в Буче: родственники погибших могут сделать бесплатные ДНК-тесты

Также продолжаются опознания и погибших от рук россиян ирпинцев.

Бесплатные тесты ДНК – начали делать родственникам убитых российскими оккупантами и пропавших без вести жителей Бучи и Бучанского района.

Об этом говорилось в ТСН.

Украинским специалистам помогают французские криминалисты. Накануне соответствующую процедуру уже прошли более четырех десятков человек. Процесс будет продолжен в среду утром. Это должно упростить идентификацию неопознанных тел. Таких сейчас только по Буче более 60-ти. И количество постоянно меняется. Продолжаются опознания и погибших от рук россиян ирпинцев.

По официальным данным, до сих пор неустановленными остаются сотни погибших. Люди в основном умирали от осколочных и огнестрельных ранений. И даже от голода. Многих – пытали и расстреливали. По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, зверства россиян тщательно расследуют. Виновных в преступлениях – обязательно найдут и накажут. Одного из палачей уже идентифицировали. Он и несколько других кафиров взяли в плен десять человек, издевались и угрожали расправой.

Напомним, СБУ идентифицировала почти 900 российских оккупантов, которые убивали и пытали людей на Киевщине.

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